اصابة, متوسطة, لشاب, سقط, من, ارتفاع, في, ورشة, قرب, حيفا,

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وافيد ان طاقم اسعاف نجمة داوود الحمراء قدم له العلاج الاولي في مكان الحادث ونقله للمستشفى

اصيب ظهر اليوم الخميس شاب يبلغ من العمر 27 عاما باصابات متوسطة جراء سقوطه من علو في ورشة للبناء في كريات بياليك قرب حيفا.

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