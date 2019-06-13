مقابل, 3, مليون, دولار, .., هل, تتخلى, حجازي, عن, الحجاب, ؟,

حلت المطربة اللبنانية أمل حجازي ضيفة في إحدى البرامج الخليجية في لقاء متلفز .

وبسؤال المذيعة علا الفارس عن إنه إذا عرض مبلغ مالي كبيرا على أمل حجازي قد يصل إلى 3 مليون دولار مقابل أن تقوم بخلع الحجاب فهل ستوافق أم ترفض ذلك وهل لديها النية لخلع الحجاب والعودة للغناء على المسرح .لتجيب أمل بنفي هذا الأمر وأن كنوز الدنيا جميعها لن تغنيها عن الحجاب الذي تعتبره أغلى شئ في الحياة .. وأنها سعيدة بقناعاتها والسعادة التي شعرت بها بعد ارتداء الحجاب كما إنها سعيدة بعائلتها وزوجها وأولادها .وأشارت أمل حجازي إلى أن دخولها عالم الفن بالأساس كان لحبها له وليس لدوافع مادية .وأطلقت أمل العديد من الأغاني والأناشيد الدينية مثل : ” يا سيدة النساء يا مريم ” و ” السلام عليك يا سيد الخلق ” و ” حجابك تاج ” و ” يوم مولدك يا محمد ” .