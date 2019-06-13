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600 حصان - "جاغوار" تفرح عشاقها بسيارة رياضية مميزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرض عملاق صناعة السيارات الفارهة "جاغوار" مشروع مركبة رياضية مميزة، لينافس فيها في سوق السيارات الرياضية المتوسطة الحجم.



وستأتي سيارة XE SV Project 8 Touring الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزود بشبك أمامي عريض، وفتحات هوائية كبيرة، وجنح صغير على مؤخرتها، لزيادة ثباتها على المنعطفات، وأثناء وصولها إلى سرعات عالية.

أما قمرة السيارة من الداخل فستزود بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 4 ركاب، يمكن استبدالها بمقاعد رياضية ودعامات معدنية خاصة، للتقليل من وزن المركبة وزيادة متانتها وحمايتها للركاب أثناء مشاركتها في السباقات.



كما زودت "جاغوار" هذه السيارة بمحرك توربيني بـ 8 أسطوانات، وعزم 600 حصان، لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.5 ثانية، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 320 كلم/ساعة.



ومن المفترض أن تطلق هذه السيارة أواخر العام الجاري، بعدة نسخ سيبدأ سعرها من 190 ألف دولار




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