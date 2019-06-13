بهذه, الطرق, تقلل, 500, سعرة, من, الطعام, كل, يوم,

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التهاب الأذن من المشاكل الشائعة لدى الكبار والصغار، ويصاحب الالتهاب مجموعة من...
قالت منظمة الصحة العالمية إن واحداً من كل 5 أشخاص في مناطق الحرب يعانون من...
بات بإمكان الدواء "تيبليزوماب" المخصص لتثبيط المناعة، وقف تطور النوع الأول من مرض...
كشف خبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن مخاطر تناول العجين...
تناول كافة الأطعمة كوجبة فطور صحية على الريق ليس صحيحًا. لأن ما نتناوله في الصباح...
تسبب رائحة الفم الكريهة الإحراج لكثير من الناس، ويعد سوء نظافة الفم من أهم...
يعرف الجميع فوائد المكسرات العديدة لصحة الإنسان، ولكن ظهر أن الإفراط في...
أظهرت دراسة أميركية أن من يتعرضون لإصابات دماغية خفيفة، يكونون أكثر عرضة للإصابة...
أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...
يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية...