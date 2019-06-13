تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-13 13:44:40 هبوعيل كفركنا يجدد عقد المدرب احمد سبع لموسم اخر |  2019-06-13 13:06:48 فيديو - ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب |  2019-06-13 12:59:05 فك رموز جريمة قتل الشاب احمد حجاج من باقة الغربية |  2019-06-13 12:53:51 اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع في ورشة قرب حيفا |  2019-06-13 12:45:45 مقابل 3 مليون دولار .. هل تتخلى حجازي عن الحجاب ؟ |  2019-06-13 12:45:51 احتفال خاص بصلاح في معسكر منتخب مصر - صور |  2019-06-13 12:28:15 مكابي ابناء الرينة يوقع مع كوكبة لاعبين بهدف الصعود |  2019-06-13 12:02:24 ديربي عربي بين ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم والاخاء الناصرة امام اللد في الجولة الاولى من الدرجة الممتازة |  2019-06-13 12:00:47 سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-06-13 11:45:28 إزالة رصاصة من رأس رضيعة في مستشفى رفيديا بنابلس |  2019-06-13 11:45:54 64 ألف دولار - بيع خصلة شعر بيتهوفن في مزاد بلندن |  2019-06-13 11:01:33 النصراوي مؤنس دبور لاعب اشبيلية يدخل عش الزوجية |  2019-06-13 10:52:17 لمحاولته اصلاح بلاطة..اعتقال مدير الاعمار في المسجد الاقصى |  2019-06-13 10:32:18 إنجاز رياضي لمنتخب إعدادية مدرسة معاوية الإعدادية |  2019-06-13 10:20:22 محظوظة بقربك.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بعيد زواجهما |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بهذه الطرق تقلل 500 سعرة من الطعام كل يوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إذا استطعت خفض مدخلات جسمك من السعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة كل يوم ستفقد حوالي 2 كغم خلال شهر. وإذا كنت قد جرّبت أحد أنواع الحمية الغذائية ووجدت صعوبة في الاستمرار على نظامها الغذائي، إليك مجموعة من الإجراءات السهلة لخفض السعرات دون أن تحرم نفسك من معظم الأطعمة التي تحبها:



* إذا كنت ستتناول الطعام بمفردك الأفضل أن تكون أمام مرآة، فقد وجدت أبحاث أن من يشاهد نفسه اثناء الأكل يتناول 400 سعرة حرارية أقل في اليوم.


* استبدل المشروبات الغازية والعصائر، وتناول مكانها الماء مع إضافة بضع قطرات من الليمون (الحامض) إليه.


* تناول طعام البيت، وقلل الأكل في المطاعم إلى أقصى حد لتستبعد الإضافات والزيوت والملح الزائد.


* اشرب القهوة والشاي من دون حليب، ومن دون سكر إن أمكن، وإذا كنت لا تستطيع أضف القليل من السكر أو العسل الطبيعي.


* توقف عن أكل اللحوم الحمراء، ولا تأكل اللحوم البيضاء أكثر من 4 مرات في الأسبوع، وتناول الفطر (المشروم) والصويا والمكسرات والبقول لتحصل على البروتين النباتي.


* لا تأكل بعد الساعة 8 مساءاً.


* استبعد الخبز الأبيض من المائدة، وتناول مكانه الخبز الأسمر.


* لا تأكل رقائق البطاطس المقلية (الشيبس)، وابتعد عن الأطعمة المقلية بشكل عام، وتناول الطعام مطبوخاً على البخار أو مشوياً أو مسلوقاً.


* تناول الطعام ببطء، واستمع إلى الموسيقى أو تحدث إلى صديق أو قريب أثناء تناول الطعام.




كلمات متعلقة

بهذه, الطرق, تقلل, 500, سعرة, من, الطعام, كل, يوم,

تابعونــا

هل يعالج زيت الزيتون التهاب الأذن لدى الطفل؟ هل يعالج زيت الزيتون التهاب الأذن لدى الطفل؟ 2019-06-13 | 08:20:56

التهاب الأذن من المشاكل الشائعة لدى الكبار والصغار، ويصاحب الالتهاب مجموعة من...

الأمراض العقلية تصيب خُمس من يعيشون بمناطق الحروب الأمراض العقلية تصيب خُمس من يعيشون بمناطق الحروب 2019-06-12 | 23:13:29

قالت منظمة الصحة العالمية إن واحداً من كل 5 أشخاص في مناطق الحرب يعانون من...

دواء مناعي يبطئ تطور النوع الأول من السكري دواء مناعي يبطئ تطور النوع الأول من السكري 2019-06-12 | 12:45:02

بات بإمكان الدواء "تيبليزوماب" المخصص لتثبيط المناعة، وقف تطور النوع الأول من مرض...

لماذا لا ينبغي تذوق العجين قبل خبزه؟ لماذا لا ينبغي تذوق العجين قبل خبزه؟ 2019-06-12 | 10:40:33

كشف خبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن مخاطر تناول العجين...

أطعمة تعودناها لا ينصح بتناولها على الريق أطعمة تعودناها لا ينصح بتناولها على الريق 2019-06-12 | 08:33:33

تناول كافة الأطعمة كوجبة فطور صحية على الريق ليس صحيحًا. لأن ما نتناوله في الصباح...

تعاني من رائحة الفم الكريهة؟.. إليك هذه الحلول تعاني من رائحة الفم الكريهة؟.. إليك هذه الحلول 2019-06-11 | 23:04:47

تسبب رائحة الفم الكريهة الإحراج لكثير من الناس، ويعد سوء نظافة الفم من أهم...

الإفراط بتناول المكسرات يحفز سرطان الكبد الإفراط بتناول المكسرات يحفز سرطان الكبد 2019-06-11 | 14:55:43

يعرف الجميع فوائد المكسرات العديدة لصحة الإنسان، ولكن ظهر أن الإفراط في...

حقائق صادمة.. لا تستهن بإصابات الدماغ "الخفيفة" حقائق صادمة.. لا تستهن بإصابات الدماغ "الخفيفة" 2019-06-11 | 13:38:07

أظهرت دراسة أميركية أن من يتعرضون لإصابات دماغية خفيفة، يكونون أكثر عرضة للإصابة...

سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم سوء النوم يسبب ارتفاع ضغط الدم 2019-06-11 | 12:10:53

أظهرت نتائج تجارب أجراها علماء جامعة أريزونا، أن سوء النوم وغير الكافي يؤدي إلى...

مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون مواد طبيعية فعالة في حرق الدهون 2019-06-11 | 10:51:48

يرى خبراء التغذية أن عددا من المواد الطبيعية يساعد في تحفيز العمليات الفسيولوجية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةعلي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين عشرة جراحين ضمن قائمة افضل مستشفيات للمرة الثانية اختيار الطبيب ام الفحماي الفحم اقتحام مسجد الايمان رهط حي 27 مدينة شبان شكوى شرطة اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام المدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية طبيب ناجي بطحيش مديرا امراض الجلد مستشفى زيف صفد تعيين قرية مسعدهضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة حريق حريقان سخنين شعب اطفاء اشواك تراكتور زراعي النار انتشار استدعاء استعانة طائرات طفلة رضيعة نسيها والدها رهط السيارة عرابة معلم مدرسة ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com