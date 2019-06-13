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احتفال خاص بصلاح في معسكر منتخب مصر - صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك النجم المصري، محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أمس الأربعاء، في أول مران له مع منتخب "الفراعنة"، استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.



وانضم صلاح لمعسكر "الفراعنة" أمس، كآخر الملتحقين، لحصوله على فترة راحة، بعد موسم شاق خاضه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي واختتمه بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.


وبعد المران المسائي، أقام المنتخب المصري احتفالا خاصا بصلاح وزميله أحمد المحمدي المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، من أجل تهنئة الأول بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا كأول لاعب مصري وثالث عربي يحقق هذا الإنجاز، وتهنئة الثاني على صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويخوض منتخب مصر اليوم مباراة ودية أمام نظيره التنزاني، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الـ21 من الشهر الجاري حتى الـ7 من الشهر المقبل.


وسيتنافس منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الإفريقية برصيد سبعة ألقاب، في كأس أمم إفريقيا المقبلة، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.




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