تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-13 13:44:40 هبوعيل كفركنا يجدد عقد المدرب احمد سبع لموسم اخر |  2019-06-13 13:06:48 فيديو - ضبط فتى قاصر 13.5 عاما يقود سيارة في النقب |  2019-06-13 12:59:05 فك رموز جريمة قتل الشاب احمد حجاج من باقة الغربية |  2019-06-13 12:53:51 اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع في ورشة قرب حيفا |  2019-06-13 12:45:45 مقابل 3 مليون دولار .. هل تتخلى حجازي عن الحجاب ؟ |  2019-06-13 12:45:51 احتفال خاص بصلاح في معسكر منتخب مصر - صور |  2019-06-13 12:28:15 مكابي ابناء الرينة يوقع مع كوكبة لاعبين بهدف الصعود |  2019-06-13 12:02:24 ديربي عربي بين ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم والاخاء الناصرة امام اللد في الجولة الاولى من الدرجة الممتازة |  2019-06-13 12:00:47 سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-06-13 11:45:28 إزالة رصاصة من رأس رضيعة في مستشفى رفيديا بنابلس |  2019-06-13 11:45:54 64 ألف دولار - بيع خصلة شعر بيتهوفن في مزاد بلندن |  2019-06-13 11:01:33 النصراوي مؤنس دبور لاعب اشبيلية يدخل عش الزوجية |  2019-06-13 10:52:17 لمحاولته اصلاح بلاطة..اعتقال مدير الاعمار في المسجد الاقصى |  2019-06-13 10:32:18 إنجاز رياضي لمنتخب إعدادية مدرسة معاوية الإعدادية |  2019-06-13 10:20:22 محظوظة بقربك.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بعيد زواجهما |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"ذا فويس" بحلّة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستعّد محطة MBC الفضائية لتقديم النسخة الخامسة من برنامج "ذا فويس" لهواة ومحترفي الغناء في العالم العربي، وكان الموعد الأخير للمشاركة في آذار الماضي، إذ دعت صفحة البرنامج كل الذين يملكون موهبة جيدة التقدّم للمشاركة.



حتى اليوم وبحسب موقع "نواعم"، بلغ عدد الطلبات الآلاف وتعتمد الشركة المنتجة على طلبات الفيديو التي يُرسلها المشترك الذي يغني من خلالها، فإما أن تدخل في التصفية الأولى وإما أن تُحذف، ويأتي الرد مباشرة من المتخصصين في المواهب، وهذا التواصل هو ما تعتمده الشركة منذ سنوات.


ولفنت "نواعم" الى أن المحطة والشركة المنتجة لم تحدّدا اسم المذيعة أو مقدّم البرنامج الذي سيقود الموسم الخامس، وإن كانت الكفّة تتّجه إلى مذيعي ومذيعات الخليج العربي هذه المرّة.


كما لم يُعرف حتى الساعة من هم نجوم لجنة التحكيم وإن كانت هناك معلومات تؤكد أن البرنامج سيظهر بحلة جديدة، وربما طارت بعض الأسماء التي عملت في البرنامج لوقت طويل.


وأشار "نواعم" الى أنه من المتوقّع بقاء عاصي الحلاني على كرسي إدارة المواهب المشاركة هذا الموسم، في ظلّ معلومات تؤكد أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستعود إلى MBC بعدما أًقصيت عن اللجنة في الموسم الفائت.




كلمات متعلقة

"ذا, فويس", بحلّة, جديدة,

تابعونــا

مقابل 3 مليون دولار .. هل تتخلى حجازي عن الحجاب ؟ مقابل 3 مليون دولار .. هل تتخلى حجازي عن الحجاب ؟ 2019-06-13 | 12:45:45

حلت المطربة اللبنانية أمل حجازي ضيفة في إحدى البرامج الخليجية في لقاء متلفز...

بعد زينب فياض.. رولا يموت توجه رسالة الى هيفاء وهبي! بعد زينب فياض.. رولا يموت توجه رسالة الى هيفاء وهبي! 2019-06-13 | 11:45:25

يبدو أن مرض الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، سيكون سببًا في إنهاء خلافاتها مع من...

صور: بلقيس وجمهور "جازان" بالسعودية يتألقان صور: بلقيس وجمهور "جازان" بالسعودية يتألقان 2019-06-13 | 10:50:13

تبادلت الفنانة بلقيس أحمد جميع أنواع التألق والإبداع مع جمهور حفلها الكبير في...

مايا دياب تثير الجدل ب ” فستان شفاف “ - صورة مايا دياب تثير الجدل ب ” فستان شفاف “ - صورة 2019-06-13 | 10:17:55

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي...

نادين نسيب نجيم تتفوق على هذه النجمة التركية بالإطلالة نادين نسيب نجيم تتفوق على هذه النجمة التركية بالإطلالة 2019-06-13 | 08:23:12

تفوقت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بحسب تعليقات المتابعين على الممثلة...

زوجة معتصم النهار تنشر صورة جديدة لابنتهما.. فمن تشبه؟ زوجة معتصم النهار تنشر صورة جديدة لابنتهما.. فمن تشبه؟ 2019-06-12 | 14:55:24

نشرت زوجة الممثل السوري لين برنجكجي صورة جديدة لابنتهما ساندي على إحدى صفحاتها...

مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف تطورات حالتها الصحية مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف تطورات حالتها الصحية 2019-06-12 | 10:40:53

أثيرت الكثير من الشائعات حول مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرًا، وذلك بعد...

اليسا بصحة جيدة وتستعد للعودة الى لبنان قريبا اليسا بصحة جيدة وتستعد للعودة الى لبنان قريبا 2019-06-12 | 08:38:49

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن تطورات حالتها الصحية، مشيرة الى انها بحالة...

حسين الجسمي و سلطان بن محمد "أعز الناس" حسين الجسمي و سلطان بن محمد "أعز الناس" 2019-06-11 | 21:59:23

من أشعار سلطان بن محمد، طرح سعادة الفنان حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة"...

حاتم العراقي ونجاح جماهيري ما بين السعودية ولبنان حاتم العراقي ونجاح جماهيري ما بين السعودية ولبنان 2019-06-11 | 19:44:01

حقق الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" نجاحاً جماهرياً كبيراً في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة كهرباء انقطاع التيار فيضانات تخليص عالقين مركز البلاد الشرطة الانقاذ افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات أفعى داخل كيس غلاف خسة في مركز تجاري المركز زبونة امرأة عثور كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفشوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال الفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست اسراء عابد الناصرة اطلاق سراح المحكمة اليوم العفولة سكين حيازة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com