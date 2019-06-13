مكابي, ابناء, الرينة, يوقع, مع, كوكبة, لاعبين, بهدف, الصعود,

بعد التوقيع مع المدرب المجرب حنا فرهود , باشرت ادارة فريق الدرجة الثانية مكابي ابناء الرينة ورئيسها سعيد بصول وبايعاز من المدرب حنا فرهود العمل لتحضير الفريق للموسم المقبل .

كما وقامت ادارة الفريق الريناوي بتجديد عقد حارس المرمى شوقي بيراني وقلب الدفاع يحيى حريب للاستمرار في الفريق موسماً اخر , بالاضافة الى اللاعبين المحليين الذين سيستمروا في الفريق من الموسم الماضي .يذكر الى أن الفريق الريناوي صرح عن نيته بالمنافسة على الصعود للدرجة الاولى بمباركة من المجلس المحلي ورئيسه جميل بصول , حيث عملت ادارة الفريق على فريق قوي تحت قيادة فرهود وتم التوقيع مع ابن القرية اللاعب المجرب تامر طاطور الذي لعب في الدرجة الممتازة وصال وجال في ملاعب البلادة للعوده لفريق بلده والصعود معه للدرجة الاولى , كما تعاقد الفريق الريناوي مع كوكبة من اللاعبين المجربين بينهم المهاجم السخنيني محمد ابو ريا ولاعب خط الوسط شادي حمودي والمهاجم ادهم شبلي ولاعب خط الوسط محمد عمارية وقلب الدفاع محمد بشتاوي وهناك مفاوضات مع لاعبين اخرين .يشار الى أن الفريق سيخرج لمعسكر تدريبي في شهر اب المقبل ليستعد لانطلاق مباريات الدوري والكأس .