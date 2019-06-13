ديربي, عربي, بين, ابناء, سخنين, وهبوعيل, ام, الفحم, والاخاء, الناصرة, امام, اللد, في, الجولة, الاولى, من, الدرجة, الممتازة,

اجريت مطلع الاسبوع في مكاتب الاتحاد العام لكرة القدم قرعة مباريات الدرجات العليا والممتازة والتي ستنطلق في تاريه 22-08-2019 .

ومن ابرز المباريات في الدرجة الممتازة كانت المباراة الافتتاحية التي ستجمع فريق اتحاد ابناء سخنين الهابط من الدرجة العليا امام الصاعد الجديد هبوعيل ام الفحم وستجري المباراة على استاد رمات جان الدولي الملعب البيتي للفحماويين .يشار الى أن الدرجة الممتازة هذا العام ستشهد منافسة قوية وخاصة بوجود 5 فرق عربية للمرة الاولى وهي :اتحاد ابناء سخنين , مكابي الاخاء الناصرة , هبوعيل ابناء اللد , النادي الرياضي كفر قاسم , هبوعيل ام الفحم .وفي الجولة الاولى سيفتتح مكابي الاخاء الناصرة الموسم في مباراة في ديربي اخر امام هبوعيل ابناء اللد , اما النادي الرياضي كفرقاسم سيلتقي هبوعيل عكا .ومن ابرز المباريات ستكون الديربي المرتقب بين اتحاد ابناء سخنين ومكابي الاخاء الناصرة في الجولة الثامنة , وهبوعيل أم الفحم والنادي الرياضي كفرقاسم في الجولة ال12.