ديربي, عربي, بين, ابناء, سخنين, وهبوعيل, ام, الفحم, والاخاء, الناصرة, امام, اللد, في, الجولة, الاولى, من, الدرجة, الممتازة,

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بعد التوقيع مع المدرب المجرب حنا فرهود , باشرت ادارة فريق الدرجة الثانية مكابي...
بعد 12 عاماً في قمة الدرجة العليا لكرة القدم , هبط اتحاد ابناء سخنين بشكل رسمي الى...
ارتقى فريق هبوعيل عارة عرعرة الى مستوى فرق الدرجة الاولى بعد فوز ساحق على عيروني...
حقق فريق اتحاد ابناء سخنين فوز خارجي مهم على النادي الرياضي اشدود بهدفين مقابل...
حقق فريق نساء عرابة بكرة القدم التابع لجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة في قسم الرياضة...
أثار سيزار لويس مينوتي، مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد الأرجنتيني، الشكوك حول...
فاز فريق شابات هبوعيل عرابة أ لكرة السلة ومدربته تسنيم نصار على فريق شابات أ...
منتخب إسرائيل للشبيبة والشباب في كرة الطائرة زار مدينة عرابة وفرقها الرياضية مع...
أقيم نهاية الاسبوع الماضية "سباق وادي عربة 2019" (العرافا)، وهو سلسلة سباقات دراجات...
تألق مجددا الملاكم الموهوب صافي شعبان ابن مدينة اللد في بطوله دوليه " بيليتس"...