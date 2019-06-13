سفيرات, مستشفى, الناصرة-, الإنجليزي, في, زيارة, لمؤسسة, كفر, كنا, لذوي, الاحتياجات, الخاصة,

في خطوة مميّزة وفي أطار العمل على توثيق العلاقة مع المجتمع والتعاون مع المؤسّسات المجتمعيّة المختلفة، قامت سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي بزيارة تعارف وعمل لفحص إمكانيات التعاون مع مؤسسة كفركنا لذوي الاحتياجات الخاصّة. كان في استقبال السفيرات مدير المؤسّسة السيد ابراهيم خلايلة، السّيد عمير كبها مركّز المهن الطبيّة في المؤسّسة والمركّزة المهنيّة العاملة الاجتماعيّة السّيدة نريمان دبيني والذين قدّموا شرحا مفصّلا وأجابوا استفسارات السفيرات حول عمل المؤسّسة.

بعدها قامت السفيرات بجولة في المؤسّسة رفقة السّيدة نريمان دبّيني والتي قدمت الشرح حول أقسام المؤسّسة المختلفة، طبيعة النزلاء والحياة اليوميّة هناك. شاركت بعدها السفيرات بورشة عمل مشتركة مع النزلاء ومن ثمّ شاركن في ورشة فنيّة مشتركة مع النزلاء والمرشدين، شارك فيها مشكورون الشباب من أصدقاء المستشفى رواء عرّام، باسل عرّام، سيزار حنّا ونبيل شحادة.يُذكر أن قسم من طاقم المؤسّسة شارك بتيسير الفعاليات نشكرهم جميعا على تعاونهم وخاصّة المرشدون: ازدهار زبيدات، تحرير مسيلماني، أميرة عثاملة، محمد بدارنة، نبال سلايمة وجنان طه.اختتم اللقاء بشكر متبادل ووعد باستمرار التعاون بين الجهتين.