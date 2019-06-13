مجموعة, كوكا-كولا, إسرائيل, ستمنح, لعامليها, أسبوع, عطلة, ولادة, إضافي, للمنصوص, عليه, في, القانون,

الشركة المركزية لإنتاج المشروبات الخفيفة (مجموعة كوكا كولا اسرائيل) تقدم ميزة كبيرة لعامليها: منح جميع عامليها أسبوع عطلة ولادة بالإضافة لما منصوص عليه في القانون الإسرائيلي.في إطار الميزة، كل عاملة تلد بإمكانها تمديد عطلة الولادة بأسبوع إضافي على حساب الشركة. في حالة ولادة الزوجة، العامل/ة يحصل على اسبوع عطلة ولادة مدفوع على حساب الشركة، إضافي للمنصوص عليه بالقانون. بإمكان كل عامل وعاملة الاستفادة من الميزة ابتداء من يوم العمل الأول في الشركة.كما أن الميزة سارية في جميع شركات مجموعة الشركة المركزية للمشروبات: كوكا كولا، طاره، نفيعوت، بريجات، مشكار، الشركة المركزية للبيع والتوزيع وIBBLSسيومي بريل، نائب رئيس شؤون الموارد البشرية في مجموعة كوكا-كولا اسرائيل قال: "على الجانب الريادي التجاري نحن فخورون بأن نكون أيضا رائدين على صعيد شروط التشغيل في صناعة المشروبات والأغذية ويسرنا تقديم هذه الميزة القيمة لعاملينا، والتي تعتبر خطوة إضافية تتعلق بالعناية والاهتمام بالإنسان".