مجموعة, كوكا-كولا, إسرائيل, ستمنح, لعامليها, أسبوع, عطلة, ولادة, إضافي, للمنصوص, عليه, في, القانون,

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في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...
أقامت شركة Partnerمساء يوم الإثنين الماضي مائدة إفطار لرجال الاعمال في المجتمع...
إيـداع "تـبـوز" في مزراحي طفحوت: الإيداع الذي يمنح فائدة ممتازة تزداد...
بمناسبة الصيف وموضة خلط الخضار في العصائر الطبيعية, شركة يفئورة تسوّق عصائر...
في إطار السياسة الاجتماعية لبنك مزراحي طفحوت، ونشاطات المشاركة المجتمعية...
في إطار نشاطات المشاركة المجتمعية والفعاليات الاجتماعية التي ينظمها بنك مزراحي...
في ألاحتفال، ادارة البنك تقدم تبرع لفريق اتحاد ابناء سخنين بمناسبة شهر رمضان...
يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة...
حقق بنك مزراحي طفحوت، في الربع الأول من العام الحالي 2019، ربحًا صافيًا بلغ 404...
30% تنزيل على العطور المشاركة في الحملة في شبكة حوانيت APRIL بمناسبة عيد الفطر...