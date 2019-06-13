تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-13 12:02:24 ديربي عربي بين ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم والاخاء الناصرة امام اللد في الجولة الاولى من الدرجة الممتازة |  2019-06-13 12:00:47 سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-06-13 11:45:28 إزالة رصاصة من رأس رضيعة في مستشفى رفيديا بنابلس |  2019-06-13 11:45:54 64 ألف دولار - بيع خصلة شعر بيتهوفن في مزاد بلندن |  2019-06-13 11:01:33 النصراوي مؤنس دبور لاعب اشبيلية يدخل عش الزوجية |  2019-06-13 10:52:17 لمحاولته اصلاح بلاطة..اعتقال مدير الاعمار في المسجد الاقصى |  2019-06-13 10:32:18 إنجاز رياضي لمنتخب إعدادية مدرسة معاوية الإعدادية |  2019-06-13 10:20:22 محظوظة بقربك.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بعيد زواجهما |  2019-06-13 10:14:23 هل ترسل رسائل كثيرة على واتساب؟ استعد لإجراءات قانونية |  2019-06-13 10:13:13 مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء |  2019-06-13 10:12:11 بوتين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة من سيء إلى أسوأ |  2019-06-13 10:10:34 استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان |  2019-06-13 10:09:48 مستوطنون يعطبون اطارات مركبتين ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس |  2019-06-13 09:21:52 في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب - عيساوي فريج وموسي راز يتنافسان معاً :رئيسان مشتركان لحزب ميرتس |  2019-06-13 09:10:07 اضرام النار بسيارة شاب من ديرحنا والشرطة تحقق |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجموعة كوكا-كولا إسرائيل ستمنح لعامليها أسبوع عطلة ولادة إضافي للمنصوص عليه في القانون



  |     |   اضافة تعليق




الشركة المركزية لإنتاج المشروبات الخفيفة (مجموعة كوكا كولا اسرائيل) تقدم ميزة كبيرة لعامليها: منح جميع عامليها أسبوع عطلة ولادة بالإضافة لما منصوص عليه في القانون الإسرائيلي. 


في إطار الميزة، كل عاملة تلد بإمكانها تمديد عطلة الولادة بأسبوع إضافي على حساب الشركة. في حالة ولادة الزوجة، العامل/ة يحصل على اسبوع عطلة ولادة مدفوع على حساب الشركة، إضافي للمنصوص عليه بالقانون. بإمكان كل عامل وعاملة الاستفادة من الميزة ابتداء من يوم العمل الأول في الشركة.  


كما أن الميزة سارية في جميع شركات مجموعة الشركة المركزية للمشروبات: كوكا كولا، طاره، نفيعوت، بريجات، مشكار، الشركة المركزية للبيع والتوزيع وIBBLS 


سيومي بريل، نائب رئيس شؤون الموارد البشرية في مجموعة كوكا-كولا اسرائيل قال: "على الجانب الريادي التجاري نحن فخورون بأن نكون أيضا رائدين على صعيد شروط التشغيل في صناعة المشروبات والأغذية ويسرنا تقديم هذه الميزة القيمة لعاملينا، والتي تعتبر خطوة إضافية تتعلق بالعناية والاهتمام بالإنسان".




كلمات متعلقة

مجموعة, كوكا-كولا, إسرائيل, ستمنح, لعامليها, أسبوع, عطلة, ولادة, إضافي, للمنصوص, عليه, في, القانون,

تابعونــا

نلتقي مع فرات نصّار في محاضرة: "من عالم مراسل إخباري" في فرع مزراحي طفحوت شفاعمرو نلتقي مع فرات نصّار في محاضرة: "من عالم مراسل إخباري" في فرع مزراحي طفحوت شفاعمرو 2019-06-12 | 14:53:12

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...

رجال وسيدات الأعمال يجتمعون على مائدة بارتنر الرمضانية رجال وسيدات الأعمال يجتمعون على مائدة بارتنر الرمضانية 2019-06-11 | 22:55:04

أقامت شركة Partnerمساء يوم الإثنين الماضي مائدة إفطار لرجال الاعمال في المجتمع...

إيـداع "تـبـوز" في مزراحي طفحوت إيـداع "تـبـوز" في مزراحي طفحوت 2019-06-10 | 13:35:48

إيـداع "تـبـوز" في مزراحي طفحوت: الإيداع الذي يمنح فائدة ممتازة تزداد...

عصائر غنية بالفاكهة والخضار عصائر غنية بالفاكهة والخضار 2019-06-04 | 11:28:13

بمناسبة الصيف وموضة خلط الخضار في العصائر الطبيعية, شركة يفئورة تسوّق عصائر...

بنك مزراحي طفحوت يوزع طرودًا غذائية في شهر رمضان بمشاركة مديري الفروع بنك مزراحي طفحوت يوزع طرودًا غذائية في شهر رمضان بمشاركة مديري الفروع 2019-06-03 | 19:13:34

في إطار السياسة الاجتماعية لبنك مزراحي طفحوت، ونشاطات المشاركة المجتمعية...

مزراحي طفحوت يقدّم تبرّعًا ماليًّا للنادي الرياضي كفر قاسم وطرودًا غذائية مزراحي طفحوت يقدّم تبرّعًا ماليًّا للنادي الرياضي كفر قاسم وطرودًا غذائية 2019-05-30 | 13:25:00

في إطار نشاطات المشاركة المجتمعية والفعاليات الاجتماعية التي ينظمها بنك مزراحي...

المئات من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية والدينية في احتفالات بنك هبوعليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المئات من رجال الأعمال والشخصيات الرسمية والدينية في احتفالات بنك هبوعليم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2019-05-30 | 10:49:18

في ألاحتفال، ادارة البنك تقدم تبرع لفريق اتحاد ابناء سخنين بمناسبة شهر رمضان...

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-05-28 | 18:50:05

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون بطاقة...

بزيادة نحو 18% مقارنة بالسنة الماضية:الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في الربع الأول من السنة الحالية يفوق ال400مليون ش.ج بزيادة نحو 18% مقارنة بالسنة الماضية:الربح الصافي لبنك مزراحي طفحوت في الربع الأول من السنة الحالية يفوق ال400مليون ش.ج 2019-05-28 | 18:48:42

حقق بنك مزراحي طفحوت، في الربع الأول من العام الحالي 2019، ربحًا صافيًا بلغ 404...

تنزيلات في APRIL تنزيلات في APRIL 2019-05-28 | 10:52:07

30% تنزيل على العطور المشاركة في الحملة في شبكة حوانيت APRIL بمناسبة عيد الفطر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة حرق اطارات اغلاق شارع 444 نصرة القدس الاقصى الشرطة مجهولون اضرام النار ايلانة زيداني مديرة ابو الرمان مدرسة طمرة تعيين فوز مناقصة مدينة ابتدائية سفيرة فنلندا تزور قرية عبلين وديع ابو نصار الجليل السفارةالناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمداختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية حضانة بي توتي حيفا تحتفل احتفال اطفال تخريج اهالي امهات مشاركة واسعة فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديكرمئيل صحن ستلايت طائر انقاذ اطفاء الشمال علق سطح عمارة اصابة مصرع بالغة شاب تعرض للدهس حي الفاخورة الناصرة مدينة اسعاف شرطة حادث ام الفحم اعتقال شبان القاء حجارة زجاجات حارقة الشرطة حملة مواجهات مشتبهون نويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع فتاة علاقة مع خالها تلد ابن منطقة القدس يحدث في البلاد الجبهة الاضراب تحيي نجاح المحرضة الاصوات الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com