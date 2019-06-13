كيف, تؤثر, الحمية, النباتية, على, فرص, الحمل؟,

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نشرت ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله صورة تجمعها بزوجها العاهل الأردني الملك...
تمكنت الكابتن طيار السعودية، ياسمين الميمني، من التحليق بأول رحلة طيران رسمية...
قالت نتائج دراسة جديدة إن النساء اللاتي تتركن الإضاء الاصطناعية موقدة أثناء...
استطاعت فتاة فلبينية من أصول فلسطينية تدعى غازيني كريستيانا غانادوس أن تتوج بلقب...
تتمتع إليزابيث الثانية بإمكانية الوصول إلى بعض أكثر المجوهرات العالمية إثارة ضمن...
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي العراقية أمس الإثنين بتداول وثيقة عقد قرآن صادرة من...
في خطوة جريئة ولافتة، تعرت حوالي 1.8 ألف امرأة في إيرلندا للمشاركة في سباق Strip and Dip...
تقدّمت سيدة مصرية أمام محكمة الأسرة في محافظة القاهرة، بدعوى طلاق من زوجها بعد...
تزوّجت الممثلة اللبنانية لورا خباز، شقيقة الممثل اللبناني جورج خباز، من حبيبها...
بعد حدوث مشاجرة بينها وبين والدها، إنتحرت طالبة مصرية، إذ كان الوالد يحاول...