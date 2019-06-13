إزالة, رصاصة, من, رأس, رضيعة, في, مستشفى, رفيديا, بنابلس,

نجح فريق طبي أمريكي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وتابع لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، بإزالة رصاصة كانت قد استقرت في رأس الرضيعة ولاء في مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وكانت الرضيعة ولاء البالغة من العمر 7 أشهر قد أصيبت إصابة حرجة في رأسها إثر إطلاق جنود النار قرب منزلهم في قرية المزرعة شمالي غرب رام الله وهي في حضن والدتها، وأمضت على إثرها ثلاثة أسابيع في وحدة العناية المركزة.وأجرى الفريق الأمريكي بقيادة جراحي المخ والأعصاب د.آرون روبيسون ود.أحمد خالدي وفريقهم من مستشفى جامعة لوما ليندا للأطفال العملية الجراحية المعقدة لولاء، التي استغرقت ساعتين في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس بعد يوم من وصولهم إلى الضفة الغربية.وعادت الرضيعة إلى حضن والدتها بعد ساعات من إجراء العملية المنقذة للحياة دون وجود أية مضاعفات.وقال منسق الوفود الطبية في الجمعية، سهيل فليفل، ترسل الجمعية عشرات الوفود الطبية التطوعية إلى المستشفيات الفلسطينية لإنقاذ حياة الأطفال المصابين والمرضى، وتطوير عمل الكوادر الطبية المحلية لتكون قادرة على إجراء عمليات جراحية لم تكن متاحة بالسابق.وأضاف فليفل، أن هذه البعثة التطوعية الأولى للدكتور آرون مع الجمعية، بينما تعتبر البعثة الرابعة للدكتور الخالدي، والتي تنتهي اليوم الخميس، بعد أن قدموا فيها الإستشارات الطبية والفحوصات لـ50 حالة وأجروا 18عملية جراحية للحالات الأكثر تعقيداً.