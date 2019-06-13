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جوارديولا يرفض عرضًا أسطوريًا من يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إيطالي، كواليس عرض يوفنتوس لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، من أجل تولي القيادة الفنية للسيدة العجوز بداية من الموسم المقبل.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس تقدم بعرض خيالي لجوارديولا للموافقة على تدريبه، إذ وصلت قيمته إلى 20 مليون يورو في الموسم، لكنه رفض وفضّل الاستمرار مع مانشستر سيتي.


وأضاف الموقع أن يوفنتوس قاتل من أجل إقناع جوارديولا بقبول تدريب الفريق، خلفًا لماسيمليانو أليجري الذي أعلن رحيله عن السيدة العجوز في نهاية الموسم المنصرم بعد 5 سنوات قضاها داخل جدران النادي الإيطالي.


واقترب يوفنتوس من التعاقد مع ماوريسيو ساري مدرب نابولي السابق وتشيلسي الحالي، لدرايته الكبيرة بالكرة الإيطالية، وقدرته على التجانس سريعًا مع الفريق.


وتولى ساري قيادة تشيلسي خلال موسم واحد فقط، نجح خلاله في قيادة البلوز لتحقيق بطولة اليوروبا ليج.




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