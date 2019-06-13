بعد, زينب, فياض.., رولا, يموت, توجه, رسالة, الى, هيفاء, وهبي!,

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تبادلت الفنانة بلقيس أحمد جميع أنواع التألق والإبداع مع جمهور حفلها الكبير في...
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي...
تفوقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بحسب تعليقات المتابعين على الممثلة...
نشرت زوجة الممثل السوري لين برنجكجي صورة جديدة لابنتهما ساندي على إحدى صفحاتها...
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تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن تطورات حالتها الصحية، مشيرة الى انها بحالة...
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