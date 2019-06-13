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بعد زينب فياض.. رولا يموت توجه رسالة الى هيفاء وهبي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن مرض الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، سيكون سببًا في إنهاء خلافاتها مع من حولها، خصوصًا خلافاتها مع المقربين من عائلتها.




فبعدما نشرت ابنتها الوحيدة، زينب فياض دعاء شفاء للمريض، ثم كتبت أن الدم لا يصبح ماء مهما كان في إشارةٍ منها إلى تعاطفها مع والدتها، قررت رولا يموت، الأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبي، وضع خلافها معها جانبًا، وتغيير الصورة الشخصية الخاصة بها عبر إنستغرام بصورة مركبّة تجمعها بهيفاء كُتب عليها: “أختي فيكي الحياة أحلى”.

 
وبذلك تكون يموت، فتحت بابًا جديدًا لعودة علاقتها مع شقيقتها، على الرغم من التوترات السابقة؛ إذ وصلت خلافاتهما إلى المحاكم، وكانت يموت، تصفُ شقيقتها باستمرار بـ “تيتة”، مؤكدة أن هيفاء وهبي أكبر منها بكثير وأنها زوّرت تاريخ ميلادها.




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