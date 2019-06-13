64 ألف دولار - بيع خصلة شعر بيتهوفن في مزاد بلندن

عرضت دار مزادات ” سوذبي ” بلندن في بريطانيا خصلة من شعر الموسيقار الألماني ” لودفيج بيتهوفن ” والتي تم بيعها بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 64 ألف دولار .. بعد أن كانت التوقعات في البداية أن يتراوح سعر الخصلة ما بين 15 إلى 19 ألف دولار .

ووفقا لتقارير عن قناة ” الغد ” إنه قد أجريت اختبارات علمية على الخصلة للتأكد من نسبتها إلى بيتهوفن .وتعود خصلة الشعر إلى القرن التاسع عشر وتحديدا في يوم وفاة بيتهوفن عام 1827 .وقال مدير الكتب والمخطوطات في دار سوذبي للمزادات ” سيمون ماغوير ” إن هذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها خصلة من شعر بيتهوفن للبيع في مزاد لكن هذه المرة الخصلة كبيرة وقصها بيتهوفن بنفسه حيث كان وراء ذلك قصة طريفة .بدأت القصة عندما طلب عازف البيانو النمساوي ” أنطون هالم ” الذي كان يعزف مع بيتهوفن من الموسيقار الشهير خصلة من شعره ليعطيها إلى زوجته ” ماريا ” التي كانت شديدة الإعجاب بأعمال بيتهوفن .. وقام خدم بيتهوفن بإعطاء هالم خصلة من شعر الماعز بدلا من ذلك وعندما علم هالم بذلك شعر بغضب شديد وعاد لبيتهوفن وأخبره بما حدث فأعطاه بيتهوفن خصلة كبيرة قصها بنفسه ووضعها له على قطعة من الورق .ووفقا لصحيفة ” ذا فاليو البريطانية ” أن المرة الأولى التي سبق فيها بيع خصلة شعر بيتهوفن كانت في عام 1994 .ومعروفا عن دار ” سوذبي ” الشهيرة بالمزادات في لندن عن عرضها من قبل لخصل شعر مشاهير الموسيقيين مثل : موتسارت ولورد نلسون وشوبان .