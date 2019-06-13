النصراوي, مؤنس, دبور, لاعب, اشبيلية, يدخل, عش, الزوجية,

يحتفل النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية الاسباني يوم بعد غد السبت بزفافه من صاحبة العفة الطبيبة فاتن احمد ابو عياش من قرية عيلوط .

وسيجري الحفل في قاعة الرينسانس نتسيرت عيليت في حفل ساهر يحييه النجم زهير فرنسيس .والى ذلك فان حي بئر الأمير في الناصرة وهو الحي الذي تسكن فيه عائلة النجم مؤنس دبور , قد بدأت فيه الاحتفالات منذ اسبوع تقريبا , حيث سيقين النجم مؤنس دبور يوم الجمعة عرسا عربيا في قاعة قانا الجليل بكفركنا .ومن المتوقع ان يحضر حفل الزفاف شخصيات اعتبارية سياسية ورياضية من البلاد وخارجها .اسرة الصنارة تتمنى للعروسين زفافا مباركا وحياة ملؤها السعادة.