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النصراوي مؤنس دبور لاعب اشبيلية يدخل عش الزوجية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



يحتفل النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية الاسباني يوم بعد غد السبت بزفافه من صاحبة العفة الطبيبة فاتن احمد ابو عياش من قرية عيلوط .


وسيجري الحفل في قاعة الرينسانس نتسيرت عيليت في حفل ساهر يحييه النجم زهير فرنسيس .

والى ذلك فان حي بئر الأمير في الناصرة وهو الحي الذي تسكن فيه عائلة النجم مؤنس دبور , قد بدأت فيه الاحتفالات منذ اسبوع تقريبا , حيث سيقين النجم مؤنس دبور يوم الجمعة عرسا عربيا في قاعة قانا الجليل بكفركنا .

ومن المتوقع ان يحضر حفل الزفاف شخصيات اعتبارية سياسية ورياضية من البلاد وخارجها .

اسرة الصنارة تتمنى للعروسين زفافا مباركا وحياة ملؤها السعادة.

تصوير: نبيل حكيم






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