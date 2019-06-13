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لمحاولته اصلاح بلاطة..اعتقال مدير الاعمار في المسجد الاقصى



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اعتقلت عناصر من الشرطة صباح اليوم الخميس مدير الإعمار في المسجد الأقصى المبارك وموظف الأوقاف الأردنية المهندس بسام الحلاق.



وقالت مصادر محلية ان اعتقال الحلاق جاء بسبب مزاعم عناصر الشرطة قيام الحلاق بمحاولة إصلاح "بلاطة واحدة" بدون إذن وموافقة الاحتلال!




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