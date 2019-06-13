لمحاولته, اصلاح, بلاطة..اعتقال, مدير, الاعمار, في, المسجد, الاقصى,

اعتقلت عناصر من الشرطة صباح اليوم الخميس مدير الإعمار في المسجد الأقصى المبارك وموظف الأوقاف الأردنية المهندس بسام الحلاق.

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