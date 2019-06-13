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صور: بلقيس وجمهور "جازان" بالسعودية يتألقان



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تبادلت الفنانة بلقيس أحمد جميع أنواع التألق والإبداع مع جمهور حفلها الكبير في "جازان" بالمملكة العربية السعودية، بليلة رسمت بها نجاحاً متميزاً أضاف الكثير لمشوارها الفني وعلى صعيد الحفلات الغنائية بالسعودية، متنقلة بين مجموعة كبيرة من أغنياتها الى جانب أغنيات أعدتها خصيصاً فاجأت بها الحضور من الألوان الموسيقية المتنوعة، وذلك من تنظيم شركة "سيمفوني ايفنتس" في المسرح الحضاري بمركز الأمير سلطان.



وحملت الليلة الغنائية عنواناً تصدره حماس الجمهور الذي جاء بأعلى من التوقعات في التفاعل والمشاركة، وأثبت أن جمهور "جازان" أنه جمهور متذوق وعاشق للفن بشكل جميل، وأكدت على لسانها أن الشركة السعودية المنظمه "سيمفوني ايفنتس" كان لها الدور الرئيسي في إنجاح هذا الحفل وتنظيمه، من جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والإعلامية. 


وعلى أنغام فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، تنقلت بلقيس بين مجموعة من الأغيات التي إختارتها لتقدمها في هذا الحفل المختلف في المنطقة الجنوبية، حتى فاجأت الحضور بأغنية من التراث الجازاني للفنان صالح خيري، وكتبها محمد عطيف بعنوان "اشتقت للديرة"، والتي تفاعل معها المسرح، كما غنت لهم رائعة فنان العرب الشهيرة "مثل صبيا"، وغيرها من الأغنيات العاطفية والطربية والوطنية السعودية مثل "فوق هام السحب"، و"عاش سلمان".  


ووجَّهت بلقيس بعد نهاية الحفل رسالة شكر وتقدير، قائلةً عبر سلسلة تغريدات في حسابها بتويتر: "لا تتخيلون حجم سعادتي بهذا الحفل الكبير الذي جمع كل الأطياف والفئات العمرية، أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وأخي العزيز والصديق المشرف على الفعاليات الفنية عبدالله مخارش على جهودهما الكبيرة، وتواصلهما، ودعمهما الدائم والراقي والرائع، والتسهيلات والاتصالات والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة لإنجاح هذا الحفل"، كما خصّت المايسترو وليد فايد بشكل خاص قالت فيه: "شكراً أخي وصديقي المبدع وليد فايد الذي أثق فيه على جميع المسارح، أقوى مايسترو، وللفرقة الموسيقية جميعاً ولطاقم عملي المتفوق والذي ساهم في صناعة إسمي على مدار 8 أعوام مضت وعلى رأسهم مديرة اعمالي اللي تعبت كثير في هالحفل، ولجميع أعضاء فريق السوشيال ميديا".هذا وستسافر بلقيس برفقة فريق عملها الى بلد عربي لتصوير فيديو كليب جديد لأغنية جديدة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهالء من تحضيرها كاملة، وتكون جاهزة لعرضها أمام الجمهور الخليجي والعربي. 





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