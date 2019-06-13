تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-13 12:02:24 ديربي عربي بين ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم والاخاء الناصرة امام اللد في الجولة الاولى من الدرجة الممتازة |  2019-06-13 12:00:47 سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة |  2019-06-13 11:45:28 إزالة رصاصة من رأس رضيعة في مستشفى رفيديا بنابلس |  2019-06-13 11:45:54 64 ألف دولار - بيع خصلة شعر بيتهوفن في مزاد بلندن |  2019-06-13 11:01:33 النصراوي مؤنس دبور لاعب اشبيلية يدخل عش الزوجية |  2019-06-13 10:52:17 لمحاولته اصلاح بلاطة..اعتقال مدير الاعمار في المسجد الاقصى |  2019-06-13 10:32:18 إنجاز رياضي لمنتخب إعدادية مدرسة معاوية الإعدادية |  2019-06-13 10:20:22 محظوظة بقربك.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بعيد زواجهما |  2019-06-13 10:14:23 هل ترسل رسائل كثيرة على واتساب؟ استعد لإجراءات قانونية |  2019-06-13 10:13:13 مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء |  2019-06-13 10:12:11 بوتين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة من سيء إلى أسوأ |  2019-06-13 10:10:34 استهداف ناقلتي نفط عملاقتين في بحر عمان |  2019-06-13 10:09:48 مستوطنون يعطبون اطارات مركبتين ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس |  2019-06-13 09:21:52 في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب - عيساوي فريج وموسي راز يتنافسان معاً :رئيسان مشتركان لحزب ميرتس |  2019-06-13 09:10:07 اضرام النار بسيارة شاب من ديرحنا والشرطة تحقق |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إنجاز رياضي لمنتخب إعدادية مدرسة معاوية الإعدادية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





حقق منتخب معاوية المدرسي إنجازًا رائعا ، بتحقيقه المركز الثاني  في دوري كرة القدم المصغر في لواء حيفا ، المخصص للطلاب الذين لا يلعبون في الدوري الرسمي ضمن إطار دوريات كرة القدم في اسرائيل .


وقد حقق المنتخب نتائج مهمة بفوزه  وتعادله في مباريتين أجريتا ظهر اليوم الاربعاء ، هذه النتائج أهلته ليحتل المرتبة الثانية في دوري لواء حيفا  الذي شاركت به مدرسة معاوية الاعدادية كمدرسة عربية وحيدة في هذا الإطار . 


وقد بارك مدير المدرسة الاستاذ علي اغبارية هذا الفوز مثمنًا هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز ثقة الطالب بنفسه وكشفه امام تحديات ذات مردود ايجابي .


ويذكر ان الطالب الهداف عبيدة اشرف داهود واصل مشوار التهديف بالإضافة للطالب المتألق أحمد سعيد شربلي والطلاب آدم محمد وأكرم رشاد .


يذكر ان المشرف على النادي الرياضي في المدرسة الأستاذ لؤي جمّال بارك هذا الإنجاز ووعد طلابه بإكمال المسيرة في العام القادم بحول الله .




كلمات متعلقة

إنجاز, رياضي, لمنتخب, إعدادية, مدرسة, معاوية, الإعدادية,

تابعونــا

سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة سفيرات مستشفى الناصرة- الإنجليزي في زيارة لمؤسسة كفر كنا لذوي الاحتياجات الخاصة 2019-06-13 | 12:00:47

في خطوة مميّزة وفي أطار العمل على توثيق العلاقة مع المجتمع والتعاون مع المؤسّسات...

مؤتمر قطري لمسار الممتازين وتخريج فوج جديد من مسار الممتازين لكلية سخنين لتأهيل المعلمين‎ مؤتمر قطري لمسار الممتازين وتخريج فوج جديد من مسار الممتازين لكلية سخنين لتأهيل المعلمين‎ 2019-06-13 | 10:06:50

شارك طلاب السنة الثالثة من مسار الممتازين في كلية سخنين-كلية اكاديمية لتأهيل...

زيارة وفد من وزارة المعارف وبلدية الناصرة إلى مدرسة بيت الحكمة الشاملة زيارة وفد من وزارة المعارف وبلدية الناصرة إلى مدرسة بيت الحكمة الشاملة 2019-06-11 | 11:00:17

استقبلت مدرسة بيت الحكمة الشاملة في الناصرة اليوم الثلاثاء الموافق لـتاريخ 2019/6/11...

ثانوية ابن رشد في كفركنا تحتفل بتخريج فوجها ال 44 ثانوية ابن رشد في كفركنا تحتفل بتخريج فوجها ال 44 2019-06-10 | 11:08:35

إحتفلت ثانوية ابن رشد في كفركنا مساء الاحد، بتخريج الفوج الـ44 من طلاب صفوف...

ثانوية شعب تحتفل بتخريج الفوج ال32 من طلابها ثانوية شعب تحتفل بتخريج الفوج ال32 من طلابها 2019-06-09 | 22:48:43

احتفلت المدرسة الشاملة على اسم عفو فاعور شعب بتخريج الفوج ال 32 من طلابها وبحضور...

كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة كفر مندا: اختتام مهرجان ليالي رمضان بمشاركة واسعة 2019-06-04 | 09:57:20

بمشاركة المئات من الأطفال والأهالي وبأجواء إحتفالية مميزة، اختتم مجلس كفر مندا...

فعاليات ونشاطات دائرة الثقافة الرياضة والشباب بلدية الناصرة فعاليات ونشاطات دائرة الثقافة الرياضة والشباب بلدية الناصرة 2019-06-03 | 10:58:54

نظمت النوادي الحي الشرقي وكشافة مسيرة مسائية بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك...

أجواء رمضانية وإيمانيّة في إعداديّة المتنبي أجواء رمضانية وإيمانيّة في إعداديّة المتنبي 2019-06-03 | 09:42:55

بمبادرة من أستاذ التربية الإسلامية الأستاذ عروة طربيه وأمينة المكتبة السيّدة...

مجلس طرعان يتوج فعاليات الشهر الفضيل ويستقبل عيد الفطر السعيد بأمسية خاصة مجلس طرعان يتوج فعاليات الشهر الفضيل ويستقبل عيد الفطر السعيد بأمسية خاصة 2019-06-03 | 08:40:36

برعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، نظم المجلس المحلي بالتعاون مع...

اختتام دوري رمضان لكرة القدم السنوي في عرابة اختتام دوري رمضان لكرة القدم السنوي في عرابة 2019-05-31 | 08:27:59

بمبادرة بعثرة ثقافية وبمشاركة من منسق السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة زيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن حسين منجي صالحة دير الاسد تفجع وفاة الطفل 7 . سنوات مرض عضال تشييع جثمان المرحوم كفر قرع رضا محمد عثامنة طعن مقتل عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة الطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة فسوطة مناولة اولى منح 57 طفلا طفلة طفلة قرية ابناء الرعية المطران يقعوني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com