إنجاز, رياضي, لمنتخب, إعدادية, مدرسة, معاوية, الإعدادية,

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في خطوة مميّزة وفي أطار العمل على توثيق العلاقة مع المجتمع والتعاون مع المؤسّسات...
شارك طلاب السنة الثالثة من مسار الممتازين في كلية سخنين-كلية اكاديمية لتأهيل...
استقبلت مدرسة بيت الحكمة الشاملة في الناصرة اليوم الثلاثاء الموافق لـتاريخ 2019/6/11...
إحتفلت ثانوية ابن رشد في كفركنا مساء الاحد، بتخريج الفوج الـ44 من طلاب صفوف...
احتفلت المدرسة الشاملة على اسم عفو فاعور شعب بتخريج الفوج ال 32 من طلابها وبحضور...
بمشاركة المئات من الأطفال والأهالي وبأجواء إحتفالية مميزة، اختتم مجلس كفر مندا...
نظمت النوادي الحي الشرقي وكشافة مسيرة مسائية بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك...
بمبادرة من أستاذ التربية الإسلامية الأستاذ عروة طربيه وأمينة المكتبة السيّدة...
برعاية رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، نظم المجلس المحلي بالتعاون مع...
بمبادرة بعثرة ثقافية وبمشاركة من منسق السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول...