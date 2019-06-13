إنجاز, رياضي, لمنتخب, إعدادية, مدرسة, معاوية, الإعدادية,

حقق منتخب معاوية المدرسي إنجازًا رائعا ، بتحقيقه المركز الثاني في دوري كرة القدم المصغر في لواء حيفا ، المخصص للطلاب الذين لا يلعبون في الدوري الرسمي ضمن إطار دوريات كرة القدم في اسرائيل .وقد حقق المنتخب نتائج مهمة بفوزه وتعادله في مباريتين أجريتا ظهر اليوم الاربعاء ، هذه النتائج أهلته ليحتل المرتبة الثانية في دوري لواء حيفا الذي شاركت به مدرسة معاوية الاعدادية كمدرسة عربية وحيدة في هذا الإطار .وقد بارك مدير المدرسة الاستاذ علي اغبارية هذا الفوز مثمنًا هذه الفعاليات التي من شأنها تعزيز ثقة الطالب بنفسه وكشفه امام تحديات ذات مردود ايجابي .ويذكر ان الطالب الهداف عبيدة اشرف داهود واصل مشوار التهديف بالإضافة للطالب المتألق أحمد سعيد شربلي والطلاب آدم محمد وأكرم رشاد .يذكر ان المشرف على النادي الرياضي في المدرسة الأستاذ لؤي جمّال بارك هذا الإنجاز ووعد طلابه بإكمال المسيرة في العام القادم بحول الله .