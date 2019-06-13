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محظوظة بقربك.. الملكة رانيا تهنئ الملك عبد الله بعيد زواجهما



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نشرت ملكة الأردن الملكة رانيا العبد الله صورة تجمعها بزوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” تهنئه فيها بمناسة عيد زواجهما في 10 يونيو .



وكتبت معلقة عليها : ” كم أنا محظوظة بقربك .. شكرا على الأمس واليوم وكلي شوق لغد أنت فيه .. سيدي .. كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج ” .

 
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعي صفحة الملكة رانيا حيث حازت على أكثر من 303 ألف إعجاب بالإضافة إلى عدد كبير من التعليقات التي تتمنى لهم دوام السعادة والدعوات بأن يحفظهم الله .


ويمثل هذا العيد هو العيد ال 26 لزواجهم فيذكر أن حفل زفافهما كان في العاشر من يونيو لعام 1993 في قصر زهران .




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