مايا دياب تثير الجدل ب ” فستان شفاف “ - صورة

وظهرت بالصورة مرتدية فستانا طويلا شفافا فضي اللون ومفتوحا من منطقة الصدر .. والفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران .وتعرضت مايا لانتقادات شديدة من جمهورها أبدوا بها عدم إعجابهم بالفستان وانتقدوا إطلالتها ووصفوها ب ” الجريئة ” وأن الفستان يبين الكثير من جسمها .

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” من حفل زفاف أحيته .

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