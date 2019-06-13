جماهير, برشلونة, تتلقى, النبأ, السعيد, بشأن, غريزمان,

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كشف تقرير صحفي إيطالي، كواليس عرض يوفنتوس لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر...
قدم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش في...
أعلن ميجيل أنخيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، عن وجهة لاعبه أنطوان...
قال لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الجديد، اليوم الأربعاء، إنه لم يُفكر في العروض...
اجتاز المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الكشف الطبي في ريال مدريد، اليوم الأربعاء،...
لا يزال الجدل مستمرا حول قضية نيمار نجم باريس سان جيرمان مع عارضة الأزياء...
كشف سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، حقيقة تواصل زميله السابق في الفريق الملكي،...
في الأمسية التي بلغ فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفه رقم 100 خلال مسيرته، كان...
حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على ضيفه البوسنة والهرسك، بهدفين مقابل هدف، في...
بعد الاهتمام الكبير بتقديم ريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو في سانتياجو برنابيو...