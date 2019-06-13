هل, ترسل, رسائل, كثيرة, على, واتساب؟, استعد, لإجراءات, قانونية,

أعلنت شركة "واتساب" أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستخدمين، الذين يرسلون رسائل كثيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وفي تحديث على قسم "الأسئلة والأجوبة المتداولة" الخاص بواتساب، قال التطبيق "سنتخذ إجراءات قانونية ضد كل من يشارك أو يساعد الآخرين في سوء الاستخدام الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا".وأضاف أنه ابتداء من السابع من ديسمبر المقبل ستبدأ حملة محاسبة "المخالفين" لقوانين الشركة.وتابع أن الحملة تهدف إلى معاقبة كل من يستخدم منصتها لنشر الرسائل المزعجة المعروفة بـ"السبام"، وهو أمر مخالف لقيود الاستخدام.ونقلت "الإندبندنت" عن متحدث رسمي باسم الشركة قوله "صُمّم واتساب للرسائل الخاصة، لذلك اتخذنا إجراءات لمنع الرسائل الجماعية وفرض قيود على طرق استخدام التطبيق".