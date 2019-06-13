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مسلحون يختطفون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، بحسب ما أفادت به مصادر قبلية وشهود عيان في واقعتين منفصلتين.



ونشر الناشط المصري، عبد القادر مبارك، اليوم الخميس على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" تفاصيل الواقعتين، مطالبا السلطات المختصة بسرعة التحرك لإنقاذ المختطفين.


وقال مبارك إن مجموعة من العناصر دخلت منطقة الملاحات شمال قرية المزار حوالى الساعة الثانية ظهرا واختطفوا 4 عمال واستولوا على سيارتين ثم هربوا باتجاه الجنوب.


وأضاف أنه وفي حوالى التاسعة مساء، قام أكثر من 20 عنصرا مسلحا بنصب كمين ما بين منطقتي سبيكة والمزار على الطريق الدولي، وأوقفوا السيارات المارة وقاموا بتفتيشها ثم اختطفوا أكثر من 10 أشخاص وهربوا نحو المنطقة الصحراوية.




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