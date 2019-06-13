استهداف, ناقلتي, نفط, عملاقتين, في, بحر, عمان,

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر محلية عمانية بأن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات ألأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.وحسب وكالة يونيوز فقد تلقت موانئ باكستان وسلطنة عمان نداءات استغاثة من ناقلتي النفط في بحر عمان، وقالت حاملتي النفط العملاقتين المذكورتين إنهما قد تعرضتا للاستهداف وطلبتا المساعدة من الدول المطلة على بحر عُمان.