استهداف, ناقلتي, نفط, عملاقتين, في, بحر, عمان,

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عرضت دار مزادات ” سوذبي ” بلندن في بريطانيا خصلة من شعر الموسيقار الألماني ”...
اختطف مسلحون مجهولون أكثر من 14 شخصا في شمال سيناء، بينهم محاميان بارزان، بحسب ما...
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا...
اكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات،...
جددت المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الاربعاء تأكيدها ان الحل السياسي للقضية...
في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح واللوعة والحزن على الفقدان والفراق،تسلم يعقوب...
أعلنت قيادة التحالف السعودي ضد اليمن أن جماعة "أنصار الله" استهدفت صباح اليوم...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح الأربعاء، من خطر ما يُمكن أن يتعرض له المرضى في...
ذكرت وكالة "سانا" للأنباء اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم...
هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإمارات، معتبرا أنها "تسعى لأن تكون...