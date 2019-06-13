مستوطنون, يعطبون, اطارات, مركبتين, ويخطون, شعارات, عنصرية, جنوب, نابلس,

اعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية عينابوس جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين اقتحموا الجهة الشمالية لقرية عينابوس فجرا، واعطبوا اطارات مركبيتن، وخطوا شعارات عنصرية على جدران مسجد وعيادة القرية، وعدة منازل.