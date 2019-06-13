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مؤتمر قطري لمسار الممتازين وتخريج فوج جديد من مسار الممتازين لكلية سخنين لتأهيل المعلمين‎



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شارك طلاب السنة الثالثة من مسار الممتازين في كلية سخنين-كلية اكاديمية لتأهيل المعلمين بمؤتمر قطري خاص بمسار الممتازين بجميع الكليات في الدولة.من خلال المؤتمر اندمج الطلاب بورشات عمل وفعاليات تعدهم للانطلاق لفترة لستاج مع بداية السنة الدراسية القريبة.


من خلال المؤتمر قابل الطلاب شخصيات من وزارة التربية وخاصة من قسم الدخول الى حقل التعليم الذين حاولوا اعطاء شرح مفصل حول امكانيات الالتحاق بحقل التعليم بالمدارس والافضليات التي يستحقها الخريجون بكونهم من مساق الممتازين.


رافق طلاب الكلية د. لينا بولس عضو طاقم ادارة الكلية ورئيسة مسار الممتازين.


في نهاية المؤتمر اقيم حفل تخرج لكل كلية حيث تم توزيع شهادات على الخريجين.


وبدورهما قام رئيس الكلية بروفسور محمود خليل ومدير الكلية نزيه بدارنة بتهنئة خريجي المسار وتمنيهم لهم بالنجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية متمنين لهم الاستمرار بالتميز وتمثيل الكلية في المدارس من خلال الابداع والتحديث. وقد شدد بروفسور محمود دور المشاريع العالمية (Silice, Cure, Demo, Proteach) التي شارك بها طلاب مسار الممتازين وناشدهم باستغلال جميع الاليات والادوات المكتسبة من خلال هذه المشاريع وتوظيفها في المسيرة المهنية داخل مدارس المجتمع العربي، بما في ذلك المبادرات التربوية، والتحديثات الاجتماعية-الاقتصادية، وطرائق التعليم المبتكرة.


ونوه ان الكلية بجميع طواقمها سوف تبقى الاذن الصاغية والمرجعية لكل تحديث وابتكار تربوي لخرجيها.




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