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اضرام النار بسيارة شاب من ديرحنا والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة مسجاف في ملابسات اقدام مجهول على ارضام انار بسيارة شاب من قرية ديرحنا وهي جاثمة امام البيت .



ويظهر في فيديو توثيق للحادث , لحظة اقتراب شاب ملثم من السيارة وسكب مادة سريعة الاشتعال على الاسيرة وجانبها واضرام النار بها .


وقد اسفر الحريق عن ارضار جسيمة بعد ان أتت النيران على السيارة بالكامل .




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