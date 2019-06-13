اضرام, النار, بسيارة, شاب, من, ديرحنا, والشرطة, تحقق,

تحقق شرطة مسجاف في ملابسات اقدام مجهول على ارضام انار بسيارة شاب من قرية ديرحنا وهي جاثمة امام البيت .

ويظهر في فيديو توثيق للحادث , لحظة اقتراب شاب ملثم من السيارة وسكب مادة سريعة الاشتعال على الاسيرة وجانبها واضرام النار بها .وقد اسفر الحريق عن ارضار جسيمة بعد ان أتت النيران على السيارة بالكامل .