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اعتقال 3 مشتبهين من حيفا والكريوت بتهريب مخدرات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: القت الشرطة القبض يوم امس 12.6.2019 مع نهاية تحقيق سري بالتعاون مع مصلحة الضرائب (السلطات الضريبية في مطار بن غريون الدولي وحيفا ) ، على 3  مشتبهين من سكان حيفا والكرايوت في الثلاثينيات من عمرهم، للاشتباه بهم بتهريب مخدرات خطرة مشتبهة كالكوكاين بملايين الشواقل.



 تحقيق سري مركز وموضوعي ادى الى كشف المشتبهين الثلاثة بشبهة تهريب- استيراد المخدرات الخطرة إلى إسرائيل، وإخفائها بطريقة فريدة من نوعها بعد ان أُدخلت الى أنبوب حديدي، والذي يبدو وكأنه جزء من آلة.


 مع إعطاء الإشارة الليلة الماضية واللانتقال من المسار السري الى المسار العلني للتحقيق بعد ان استلم المشتبهون الرزمة،  تمت مداهمتهم والقاء القبض عليهم ، هذا  إلى جانب التفتيش وضبط المواد الخطرة التي  كانت بحوزتهم .


 تم القاء القبض على المشتبهين الثلاثة واحيلوا الى التحقيق في وحدة التحقيق المركزية لواء الساحل وستتم احالتهم  إلى محكمة الصلح في حيفا  هذا الصباح، للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.




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