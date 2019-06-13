اعتقال, 3, مشتبهين, من, حيفا, والكريوت, بتهريب, مخدرات,

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نجح فريق طبي أمريكي متخصص بجراحة المخ والأعصاب وتابع لجمعية إغاثة أطفال فلسطين،...
يحتفل النجم مؤنس دبور ابن مدينة الناصرة ولاعب فريق اشبيلية الاسباني يوم بعد غد...
اعتقلت عناصر من الشرطة صباح اليوم الخميس مدير الإعمار في المسجد الأقصى المبارك...
اعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، اطارات مركبتين وخطوا شعارات عنصرية في قرية...
أطلق عضو الكنيست عيساوي فريج مبادرة غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب والسياسات...
تحقق شرطة مسجاف في ملابسات اقدام مجهول على ارضام انار بسيارة شاب من قرية ديرحنا...
تم مؤخرا صدور المؤلف القصائدي الرابع عن "دار يافا للنشر والتوزيع " "عمان" ، للإذاعي...
لقي شاب يبلغ من العمر (20 عاما) مصرعه فجر اليوم الخميس من سكان مدينة الخليل، وأصيب...
رفضت محكمة اللد المحلية، بصفتها المحكمة الإدارية، برئاسة القاضي ميكال نداف ، في...
بعد توجه حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية لرئيس الحكومة بنيامين نتياهو...