صدور, المؤلف, القصائدي, الرابع, للإذاعي, والكاتب, محمد, بكرية,

تم مؤخرا صدور المؤلف القصائدي الرابع عن "دار يافا للنشر والتوزيع " "عمان" ، للإذاعي والكاتب محمد بكرية ابن مدينة عرابة.

وهو مؤلف يحوي على فكر قصائدي ذو أبعاد إنسانية، فلسفية، اجتماعية، يتّسم بفضاءات فكرية واسعة.وكان قد صدر للكاتب ثلاثة مؤلفات:١- على المقعد المهترئ" أشعار"٢- على صراط من الوهم "أشعار مترجمة للعبرية" المترجم هو الدكتورنبيل طنوس"٣- روحٌ محمولة على الريح" شعر ونثر"٤- لا تسافر. أيها الحلم "أشعار"قريبا:١- المدخل الجنوبي قصص قصيرةبأسلوب سردي تحوي على صور غرائبية، تتحدث عن جوانب حياتية من عديدة من بينها الهمّ الإنساني من خلال آلية أدبية مجازية ، كما تتطرق إلى واقع حياة العمال الفلسطينيين المرّة ، خاصة أولئك الذين يجتازون المعابر للعمل في إسرائيل.٢- رواية وهي الأولى ستصدر العام القادم تحت عنوان."هكذا،لم تهاجر العصافير".٣- له قصائد في عدد من المؤلفات الأدبية والموسوعات الشعرية الفلسطينية.٤- ترجمت بعض قصائده للإنحليزية والفرنسية.الكاتب بكرية حصل على عدة جوائز وتكريمات من قبل مؤسسات أدبية.وآخرها تكريم الكلية العربية في حيفا،كما تلقّى رسالة شكر من الملك عبد الله الثاني ملك الاردن على مطوّلته التي يتطرق من خلالها إلى الواقع العربي .كما شارك في مهرجانات شعرية دولية، في باريس وبروكسل.وأخيرا وصلته رسالة تفيد أنه تم اختيار مؤلفين له ليوثّقا في مكتبة قسم الأدب العربي " التابعة لجامعة السوربون في باريس.