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سعودية تقوم بقيادة أول رحلة رسمية لشركة طيران سعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تمكنت الكابتن طيار السعودية، ياسمين الميمني، من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها عقب انضمامها لشركة طيران سعودية بعد 6 سنوات من حصولها على رخصة من هيئة الطيران المدني.



وقالت الميمني لـ"عكاظ": وضعت قدمي على أول طريق النجاح، وخطوت خطواتي الأكثر أهمية نحو تحقيق هدفي منذ تخرجي عام 2013.


من جهته قال المدير العام لعمليات شركة "نسمة للطيران"، الكابتن أحمد الجهني، إن ياسمين تقدمت مع فتاة أخرى و75 شابا لاختبارات البرنامج، واجتاز منهم 11 متقدما، بينهم ياسمين.


وأضاف الجهني، "بدأت دورة التدريب للمتقدمين داخل السعودية، ثم خضعوا للتدريب على الطائرة من نوع ART ونجحوا في الدورة بدرجات عالية، ثم أرسلوا للتدريب خارج المملكة (مدريد وجاكرتا) واجتازوا التدريب". معتبرا أن ياسمين من أفضل المتدربين وأنشطهم، ولديها صفة الدقة والالتزام بالمواعيد، ودائما ما تكون جاهزة لأي طارئ، كاشفا عن مشروع جديد للشباب والشابات السعوديين في مجال الخدمة الجوية، تقدمت له 300 فتاة، في طور الدراسة والأخذ بالخبرات السابقة.




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