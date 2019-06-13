نادين, نسيب, نجيم, تتفوق, على, هذه, النجمة, التركية, بالإطلالة,

تفوقت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بحسب تعليقات المتابعين على الممثلة التركية ​هازال كايا​ في الإطلالة نفسها التي أطلت بها مؤخراً على غلاف مجلة "هيا" والتي كانت اطلت بها سابقاً كايا على غلاف مجلة "Marie Claire" بنسختها التركية.

وتداول المتابعون صوراً لإطلالة الممثلتين بكثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أجمع الكثيرون على ان إطلالة نجيم اتت موفقة أكثر من كايا، خصوصاً ان قماشة الفستان وقصته ناسبت قوام نجيم اكثر وبدت أكثر جاذبية وجمالاً.يشار إلى ان نجيم كانت خاضت السباق الرمضاني الفائت بشخصية "الدكتورة بيان" في مسلسل "خمسة ونص" والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً إلى جانب الممثلون قصي خولي ومعتصم النهار ورفيق علي أحمد ورولى حمادة.