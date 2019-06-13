بعد خمسة أيام من معاناتها من آلام في المعدة وإصابتها بالإمساك، اكتشفت السلطات الصحية في مقاطعة تشجيانغ الصينية، أكثر من 100 حبة من "كرات الشاي" داخل أحشاء مراهقة.

وأخبرت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، والديها بأنها غير قادرة على تناول الطعام وأنها تعاني من آلام في المعدة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.وبعد نقلها إلى مستشفى بمقاطعة تشجيانغ، لم يتمكن الأطباء من تحديد سبب الآلام، لكن الأمر شكل صدمة بعد إجراء المزيد من الفحوصات.وبعد إجراء فحص بالأشعة المقطعية، تبين وجود أكثر من 100 كرة صغيرة في جميع أنحاء القولون والمعدة، والتي أدرك الأطباء أنها كريات شاي "التابيوكا" التي لم يتم هضمها.وبالرغم من العدد الهائل من "كريات الشاي"، فإن الفتاة قالت للأطباء إنها تناولت "واحدة فقط" قبل خمسة أيام من رحلتها إلى المستشفى، لكن يُعتقد أنها ربما كانت تخفي كريات الشاي الفقاعي عن والديها لتنجب تعرضها للعقاب، وفق ما ذكر موقع "مترو".وقالت الدكتورة تشانغ لو تشن، التي عالجت الفتاة: "يجب أن تكون قد أكلت الكثير من التابيوكا لفترة طويلة من الزمن لتتسبب في تراكمها في بهذا الشكل في أحشائها".وأعطيت الفتاة وصفة طبية لبعض المسهلات للمساعدة في التخلص من "الكريات" من جسدها.وحذر أحد الأطباء من أن كريات التابيوكا المصنوعة من النشا، يمكن أن يصعب على الجسم هضمها، لافتا إلى أن بعض محلات بيع الشاي قد تضيف مواد إلى التابيوكا، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي، إذا تم تناولها بشكل مفرط".