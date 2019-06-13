رفض, دعوى, جماعية, ضد, سلطه, التنفيذ, والجباية,

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لقي شاب يبلغ من العمر (20 عاما) مصرعه فجر اليوم الخميس من سكان مدينة الخليل، وأصيب...
بعد توجه حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية لرئيس الحكومة بنيامين نتياهو...
يكون الجو، اليوم الخميس، معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق،...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة من احدى التجمعات البدوية بالنقب...
أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً مساء اليوم الاربعاء باطلاق نار في حي الجواريش...
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستمنع إقامة أي قواعد...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أنها تلقت شكوى من طفلة تبلغ من العمر...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان بلدية نتسيرت عيليت للاعلام العربي هلال...
قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجمد بركة، اليوم الأربعاء، إن...
ألقى النائب عوفر كسيف اليوم (الأربعاء) خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست في الجلسة...