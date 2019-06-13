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رئيس الحكومة يستجيب لمطلب رئيس مركز السلطات المحلية بخصوص الحضانات المسائية



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 بعد توجه حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية لرئيس الحكومة بنيامين نتياهو لمطالبته بحل قضية الحضانات المسائية مع بداية السنة الدراسية القادمة،إستجاب الأخير لمطلبه وتم إيجاد الحلول.



وقال بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت:"أنا سعيد جداً بأن استجاب رئيس الحكومة لمطلبي وأعلن أمس أن تم إيجاد حل لمشكلة الحضانات المسائية.وبهذا سيتم تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور الذين يعملون من خلال إطار يوم التعليم الطويل وهذا كان هدف مركزي بالنسبة لمركز السلطات المحلية وسنواصل العمل بهذا الخصوص لصالح كل مواطنينا.




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