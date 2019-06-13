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أجواء معتدلة وانخفاض على درجات الحرارة اليوم وغداً



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 يكون الجو، اليوم الخميس، معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .



هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .


السبت: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الأحد: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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