الحكومة, الأردنية:, أيّ, طرح, اقتصادي, لا, يمكن, ان, يكون, بديلا, لحل, سياسي, للقضية, الفلسطينية,

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جددت المملكة الاردنية الهاشمية اليوم الاربعاء تأكيدها ان الحل السياسي للقضية...
في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح واللوعة والحزن على الفقدان والفراق،تسلم يعقوب...
أعلنت قيادة التحالف السعودي ضد اليمن أن جماعة "أنصار الله" استهدفت صباح اليوم...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح الأربعاء، من خطر ما يُمكن أن يتعرض له المرضى في...
ذكرت وكالة "سانا" للأنباء اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم...
هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإمارات، معتبرا أنها "تسعى لأن تكون...
شدد الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقف الأردن الثابت تجاه القضية...
تمكنت وحدات الجيش السوري، من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، أطلقتها الجماعات...
قال وزير الخارجية جبران باسيل "أن لبنان لن يشارك في مؤتمر البحرين لأن الفلسطينيين...
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو...