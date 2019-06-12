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اجواء احتفالية في نهائي دوري بطل الابطال لكرة القدم في كوكب ابو الهيجاء



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اقيمت مساء اليوم الاربعاء في كوكب ابو الهبجاء المباراة الاحتفالية التقليدية بكرة القدم المصغرة التي جمعت منتخب الصحافة العرب ومنتخب مدراء اقسام الرياضة في السلطات المحلية العربية،لواء الشمال، باشراف ورعاية وزارة الثقافة والرياضة والمفتش المسؤول غازي نجيدات.


 وقد مثل منتخب الصحافة العرب كل من الاعلامي زهير بهلول، محمد امارة، محمود الحلو , موسى بصول , بلال حسين , محاسن ناصر ,ومبدا فرحات وباسل طنوس وعلاء بدارنة .
وقد جرت المباراة باجواء رياضية طيبة بحضور جماهيري ، واشرف على المباراة بامتياز الحكم المعروف نائل عودة وقد تميزت المباراة منذ بدايتها بالندية والجدية التامة بين الطرفين، حيث افتتح منتخب مدراء اقسام الرياضة المباراة بصورة رائعة وتفوق بثلاثة اهداف عن طريق عادل عزام ,بينما عاد منتخب الصحافة بقوة عن طريق محمود الحلو(هدفين) ومحمد امارة وعلاء بدارنة ومحاسن ناصر هدف لكل منهما لتنتهي المباراة بفوز منتخب الصحافة 5-4.

كما وانطلقت المباراة النهاية لدوري بطل الابطال بين فريق طمرة وشفاعمرو , وانتهت بفوز الشفاعمريين .




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