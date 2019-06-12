أتلتيكو, مدريد:, جريزمان, إلى, برشلونة,

أعلن ميجيل أنخيل مارين، المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد، عن وجهة لاعبه أنطوان جريزمان في الموسم الجديد، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته.

وقال مارين في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا واضح للغاية بشأن المكان الذي سيلعب به جريزمان، هذا معروف منذ مارس / آذار الماضي، جريزمان في برشلونة".وأبلغ جريزمان أتلتيكو مدريد خلال الشهر الماضي، بأن هذا الموسم هو الأخير له بقميص الأتليتي، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا بالرحيل.ارتبط جريزمان بالانتقال لأكثر من نادٍ، أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.وكان جريزمان قريبًا من الانتقال لبرشلونة الموسم الماضي، قبل التراجع عن التوقيع، وتفضيل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد إلا أنه حسم قراره بشكل كبير بالرحيل إلى معقل "كامب نو".