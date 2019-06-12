أتلتيكو, مدريد:, جريزمان, إلى, برشلونة,

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قال لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الجديد، اليوم الأربعاء، إنه لم يُفكر في العروض...
اجتاز المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الكشف الطبي في ريال مدريد، اليوم الأربعاء،...
لا يزال الجدل مستمرا حول قضية نيمار نجم باريس سان جيرمان مع عارضة الأزياء...
كشف سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، حقيقة تواصل زميله السابق في الفريق الملكي،...
في الأمسية التي بلغ فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفه رقم 100 خلال مسيرته، كان...
حقق منتخب إيطاليا فوزًا صعبًا على ضيفه البوسنة والهرسك، بهدفين مقابل هدف، في...
بعد الاهتمام الكبير بتقديم ريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو في سانتياجو برنابيو...
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد،...
كشف موقع Tuttosport الإيطالي أن نادي يوفنتوس يخطط لضم 4 لاعبين من ريال مدريد دفعة واحدة...
فضل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد اللعب بجوار زميله في...