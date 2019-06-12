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اصابة شابة اثر لدغة افعى في النقب



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افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة من احدى التجمعات البدوية بالنقب اصيبت مساء اليوم الاربعاء جراء تعرضها للدغة افعى ووصفت حالتها بالمتوسطة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشابة لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع .
اصابة شابة اثر لدغة افعى في النقب




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