اصابة, شابة, اثر, لدغة, افعى, في, النقب,

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أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً مساء اليوم الاربعاء باطلاق نار في حي الجواريش...
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستمنع إقامة أي قواعد...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أنها تلقت شكوى من طفلة تبلغ من العمر...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان بلدية نتسيرت عيليت للاعلام العربي هلال...
قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجمد بركة، اليوم الأربعاء، إن...
ألقى النائب عوفر كسيف اليوم (الأربعاء) خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست في الجلسة...
قامت شرطة الناصرة امس الثلاثاء بحملة واسعة النطاق في الناصرة بحثا عن الاسلحة غير...
استقبل المستشفى الانجليزي قسم الحمل والولادة السيدة فاطمة محاجنة من ام الفحم قبل...
"لا يمكن لدولة تحتل شعبًا آخرًا أن تكون ديمقراطيّة، فالدولة التي تدوس بشكل ممنهج...
جدد مفتي الولايات الفدرالية بماليزيا ذو الكفل محمد البكري، دعوة كافة المسلمين في...