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اصابة فتاة باطلاق نار في مدينة الرملة



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أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً مساء اليوم الاربعاء باطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة مما ادى الى اصابتها بجراح متوسطة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة فتاة باطلاق نار في مدينة الرملة




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