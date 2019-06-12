اصابة, فتاة, باطلاق, نار, في, مدينة, الرملة,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً مساء اليوم الاربعاء باطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة مما ادى الى اصابتها بجراح متوسطة .

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