السلطة, الفلسطينية, تؤكد:, لن, نحضر, ورشة, البحرين,

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حذر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) من انفتاح الأبواب على...
قال داوود الطروة عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية...
أدان مفتي مصر، شوقي علام، اليوم الأحد، بشدة اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:في ساعات ما بعد الظهر، أثر...
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة "عيد...
جددت السلطات الاسرائيلية أمر منع محافظ القدس عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية...
اقدم شاب على قتل عمته (65 عاما) طعنا، كما اصاب والدة بجراح بالغة في بلدة الزاوية غرب...
قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون، إن "حكومته قلقة جدا من قرار...
كشف قائد في "سلاح المدفعية" بكتائب القسام النقاب عن معلومات جديدة تتعلق بالمواجهة...
أوقفت السلطة الفلسطينية تحويل المدفوعات الى شركة الكهرباء الإسرائيلية. واوعزت...