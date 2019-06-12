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السلطة الفلسطينية تؤكد: لن نحضر ورشة البحرين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الحكومة الفلسطينية أن موقف دولة فلسطين، ومنظمة التحرير، فيما يتعلق بورشة عمل المنامة التي دعت لعقدها الإدارة الأميركية نهاية الشهر الجاري في البحرين ثابت، وأنها لن تحضر تلك الورشة، داعية الجميع إلى عدم حضورها.  وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأربعاء، إنه "خلافا لما قيل بالأمس فقد أخذت الحكومة الفلسطينية علما بأن الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، لم يعلنوا قبولهم المشاركة في ورشة البحرين"، مؤكدة عمق التنسيق بين فلسطين وجميع الدول العربية التي أكدت ثباتها على مبادرة السلام العربية وعلى قرارات قمة الظهران (قمة القدس) وقرارات قمة تونس.  وأكدت الحكومة أن الطريق الوحيد إلى السلام يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 194.

السلطة الفلسطينية تؤكد: لن نحضر ورشة البحرين




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