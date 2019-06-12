يوفيتش:, الرقم, لا, يلعب.., وشيء, واحد, أخافني, في, الملكي,

قال لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الجديد، اليوم الأربعاء، إنه لم يُفكر في العروض المقدمة له، حين علم بوجود عرض من الميرينجي.

وأوضح يوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أنا أسعد رجل في العالم، سعيد لكوني لاعبًا في أكبر نادٍ في العالم.. من دواعي سروري التوقيع لريال مدريد، وسأقدم كل ما لدي".وأضاف: "في الحقيقة لم أفكر في أي عرض آخر.. النوم بقميص ريال مدريد؟ صحيح حين كنت طفلًا فعلتها، حيث منحني صديق والدي القميص حينها.. منذ أن كنت طفلًا وأنا أشجع الريال، لأنه أكبر نادٍ في العالم".وتابع: "أهدافي مع الفريق؟ لن أقول إنني أريد تسجيل عدد مُعين من الأهداف، لكني سأحاول تقديم أفضل ما لدي، وإظهار ما يمكنني القيام به.. لقد جئت إلى نادٍ يمكنني التعلم فيه ومحاولة التحسن".وعن مركزه المرتقب في الميرينجي، أجاب يوفيتش: "لم أتحدث مع زيدان (المدرب)، وعلى أي حال أنا هنا لكي أقاتل".وواصل: "قدوتي؟ لقد كان رونالدو، والآن لن أختار أي شخص آخر، لأن الجميع سيكونون زملائي.. بنزيما واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وأتمنى التعلم منه كثيرًا.. أعتقد أننا ملتزمون، والقرار سيكون بيد زيدان فقط".وأردف النجم الصربي: "الدوري الإسباني والإنجليزي هما الأفضل في أوروبا، وأتمنى الظهور بمستوى جيد"."الرقم لا يلعب"وبشأن رقم قميصه مع ريال مدريد، رد بقوله: "الرقم لا يلعب، هو أمر غير مهم بالنسبة لي".وبخصوص ما تردد عن تفاوضه مع برشلونة، أجاب مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق: "لم أكن على علم بأي عرض آخر، فقد تحدثت مع وكيل أعمالي وأخبرني بعرض ريال مدريد، ووافقت عليه بسرعة".واستكمل: "أتمنى الفوز بدوري الأبطال، سأحاول التركيز على اللعب وتأكيد أحقية التعاقد معي.. المنافسة ستكون كبيرة، لكن بعملي يمكنني الحصول على فرصة، وإذا فشلت سيكون خطئي".وعن التعاقد مع إيدين هازارد، قال يوفيتش: "هو لاعب رائع، وأحد أفضل اللاعبين في العالم، وسيكون من دواعي سروري مشاركته غرفة الملابس".واختتم: "الشيء الوحيد الذي أخافني خلال التقديم (كلاعب لريال مدريد)، هو القفز إلى أرض الملعب.. أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية، أمام الجماهير التي تهتف باسمي".