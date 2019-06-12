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نتنياهو: سنمنع بناء أي قواعد هجومية بجوارنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستمنع إقامة أي قواعد هجومية ضدها بالقرب من حدودها.  ونقلت قناة "آي. 24 نيوز"، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو قوله "نُحبط قدرة العدو قبل أن يفعل شيئا، ونعمل على منع قواعد هجومية بجوارنا".  جاء تصريح نتنياهو عقب ساعات من إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لقصف إسرائيلي على منطقة تل الحارة وتسقط عددا من الصواريخ".  وقالت الوكالة إن "القصف الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية، ولا توجد خسائر بشرية في تل الحارة. وأن الجيش الإسرائيلي بدأ بعد قصف الصواريخ بحرب إلكترونية ما أدى لتشويش الرادارات".  وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية في تل الحارة. وكشفت الوكالة عن أن العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش. وكان مراسل "سبوتنيك" بالقنيطرة أفاد بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا.

نتنياهو: سنمنع بناء أي قواعد هجومية بجوارنا




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