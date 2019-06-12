نتسيرت, عيليت:استفتاء, حول, تغيير, اسم, المدينة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان بلدية نتسيرت عيليت للاعلام العربي هلال بشتاوي:"ستقوم البلديه في تاريخ 18-20/6 باجراء استفتاء حول تغيير اسم المدينة من اسمها الحالي الى الاسم الجديد نوف الجليل سيتم التصويت على تغيير اسم المدينه ب مع او ضد .

كما اضاف رئيس البلدية رونين بلوت ،" لن يسري الطلب إلا إذا كان هنالك اغلبيه مؤيده لتغيير الاسم عن طريق انتخابات " . ستقوم البلديه بإنشاء مراكز اقتراع وستدعو السكان للتصويت على تغيير اسم المدينة.

كما اعربت القائمة المشتركة عن تأييدها لتغيير اسم المدينه "اننا ندعم التغيير وندعو مواطني المدينه للمشاركة في الاستفتاء والتجاوب ايجابيا معه الامر الذي من شانه ان يميز المدينه عن غيرها بالاسم الجديد".

ستتم عملية تغيير اسم المدينة بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية وبالتالي ستتحمل الدولة تكاليف تغيير اسم المدينه .

يذكر انه ليست هناك حاجة لتغيير العنوان في الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية وغيرها

حيث سيستمر الاسمان في الظهور في جميع الوثائق الحكومية الرسمية.

وقد أوضحت اللجنة المعينه لاختيار الاسم الجديد للمدينة ، أن هذا الاسم مناسب جدا للمدينة اذ انها مدينه متمركزة في الجليل وان الاسم ايضا يتماشى مع جميع مواطني المدينه المختلطة.

ومن ناحية اخرى ان ثلثي مساحة الناصرة العليا هي مساحات خضراء من الغابات والمناظر الطبيعية المحيطة بالمدينة هي ايضا سببا لإعطاء الاسم "نوف الجليل "على المدينة.