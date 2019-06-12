اتهام, رجل, عربي, من, الشمال, بخطف, طفلة, وتنفيذ, اعمال, مشينة, بحقها,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أنها تلقت شكوى من طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات حول سائق سيارة من نوع بيرلنجو قام بخطفها واخدها الى منطقة مفتوحة وقام باعمال مشينه بها .

محققو الشرطة باشروا العمل على الفور وبحسب وصف الطفلة استطاعوا الوصول الى الفاعل وهو رجل بالخمسينيات من عمره , الشرطة اعتقلت المشتبه ومددت اعتقاله عدة مرات حتى تم تقديم لائحة اتهام بحقه ونسبت اليه تهم الخطف والقيام باعمال مشينة وتشويش التحقيق .يشار الى انه بحق المتهم هناك ملف اخر بالاعتداء على طفلة 5 سنوات . وتبين في التحقيق أن المشتبه قام بمخالفة القانون مرة اخرى وفي شهر ايار الماضي في ساعات الظهيرة خرجت الطفلة من بيت جدتها سألها عن والدها واته يريد ايصال مرسال له , وطلب منه الصعود للسيارة للذهاب لوالدها , الطفلة ركبت بجانبه وفي الطريق لاحظت أنه قام بتغيير الطريق وقالت له ان الطريق غير صحيح , فاجابها"ايضاً من هنا نستطيع الوصول للمنزل".واضاف التحقيق:"المشتبه وصل الى منطقة مفتوحة بعيدة عن المنازل وقام باعمال مشينه بحقها واعادها الى المنزل وطلب منها ان لا تخبر احد بما حدث , الطفلة عادت تبكي للمنزل واخبرت والديها ووصلت الى محطة الشرطة لتقديم شكوى".بعد انتهاء التحقيق تم تقديم لائحة اتهام بحقه وتمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية .