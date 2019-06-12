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اتهام رجل عربي من الشمال بخطف طفلة وتنفيذ اعمال مشينة بحقها



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أنها تلقت شكوى من طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات حول سائق سيارة من نوع بيرلنجو قام بخطفها واخدها الى منطقة مفتوحة وقام باعمال مشينه بها .


محققو الشرطة باشروا العمل على الفور وبحسب وصف الطفلة استطاعوا الوصول الى الفاعل وهو رجل بالخمسينيات من عمره , الشرطة اعتقلت المشتبه ومددت اعتقاله عدة مرات حتى تم تقديم لائحة اتهام بحقه ونسبت اليه تهم الخطف والقيام باعمال مشينة وتشويش التحقيق .

يشار الى انه بحق المتهم هناك ملف اخر بالاعتداء على طفلة 5 سنوات . وتبين في التحقيق أن المشتبه قام بمخالفة القانون مرة اخرى وفي شهر ايار الماضي في ساعات الظهيرة خرجت الطفلة من بيت جدتها سألها عن والدها واته يريد ايصال مرسال له , وطلب منه الصعود للسيارة للذهاب لوالدها , الطفلة ركبت بجانبه وفي الطريق لاحظت أنه قام بتغيير الطريق وقالت له ان الطريق غير صحيح , فاجابها"ايضاً من هنا نستطيع الوصول للمنزل".

واضاف التحقيق:"المشتبه وصل الى منطقة مفتوحة بعيدة عن المنازل وقام باعمال مشينه بحقها واعادها الى المنزل وطلب منها ان لا تخبر احد بما حدث , الطفلة عادت تبكي للمنزل واخبرت والديها ووصلت الى محطة الشرطة لتقديم شكوى".

بعد انتهاء التحقيق تم تقديم لائحة اتهام بحقه وتمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية .



اتهام رجل عربي من الشمال بخطف طفلة وتنفيذ اعمال مشينة بحقها




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