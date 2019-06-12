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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستمنع إقامة أي قواعد...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان بلدية نتسيرت عيليت للاعلام العربي هلال...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج أنها تلقت شكوى من طفلة تبلغ من العمر...
قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مجمد بركة، اليوم الأربعاء، إن...
قامت شرطة الناصرة امس الثلاثاء بحملة واسعة النطاق في الناصرة بحثا عن الاسلحة غير...
استقبل المستشفى الانجليزي قسم الحمل والولادة السيدة فاطمة محاجنة من ام الفحم قبل...
"لا يمكن لدولة تحتل شعبًا آخرًا أن تكون ديمقراطيّة، فالدولة التي تدوس بشكل ممنهج...
جدد مفتي الولايات الفدرالية بماليزيا ذو الكفل محمد البكري، دعوة كافة المسلمين في...
وقعت سارة نتياهو صباح اليوم الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع النيابة العامة في...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ظاهرة...