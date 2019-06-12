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كسيف: "تمديد حالة الطوارئ أداة أخرى بيد نتنياهو تساعده على تصفية ما تبقى من القيم الديمقراطية"



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ألقى النائب عوفر كسيف اليوم (الأربعاء) خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست في الجلسة الاستثنائية التي عقدت لتمديد قانون الطوارئ، وتطرق فيه الى المخلفات والمخاطر التي من الممكن ان يشكلها تمديد هذا القانون على القيم الديمقراطية.

 
وأكد كسيف أن إعلان حالة الطوارئ يكون حقيقيًا عندما يكون هناك تهديد فعلي على الدولة ومواطنيها، ولكن من الممكن أن يكون متخيلًا او كخطوة للمناورة من قبل مجموعة مهتمة في خدمة مصالحها الضيقة تحت ستار أمن الدولة أو تحسين المجتمع.
 
وأضاف كسيف:"حالة الطوارئ الوحيدة التي نحن في صددها الآن هي إعلان حالة الطوارئ هذه". وتابع:" الادعاء الرائج بأن اسرائيل موجودة في حالة طوارئ بشكل دائم هو كذبة، وقانون الطوارئ هو أداة سياسية تعطي الحكومة الاسرائيلية سلطة غير محدودة تتجاوز فيها مبدأ الكبح والتوازن، وتسمح لها بالتصرف بشكل تعسفي، مصادرة الأراضي، تقييد حرية الاحتجاج والتنقل، كما تشرعن الاعتقالات الادارية التي تتم بدون محاكمة وحتى أكثر من ذلك".
 
واختتم كسيف خطابه بالتشديد على أن تمديد حالة الطوارئ ستكون أداة أخرى بيد نتنياهو تساعده على تصفية بقايا الديمقراطية والهروب من العدالة.
كسيف: "تمديد حالة الطوارئ أداة أخرى بيد نتنياهو تساعده على تصفية ما تبقى من القيم الديمقراطية"




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