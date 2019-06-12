يوفيتش, يجتاز, الكشف, الطبي, في, ريال, مدريد,

اجتاز المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الكشف الطبي في ريال مدريد، اليوم الأربعاء، بنجاح تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الميرنجي.

ووفقًا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسباني، فإن يوفيتش أجرى الاختبارات الطبية واجتازها بنجاح، قبل أن يتم تقديمه، اليوم، للجماهير ووسائل الإعلام.وكان ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش، من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، الثلاثاء قبل الماضي، بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، حتى صيف 2025.وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن صفقة انتقال يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد بلغت 70 مليون يورو.يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 4 لاعبين هم إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريجو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.