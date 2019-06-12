زوجة, معتصم, النهار, تنشر, صورة, جديدة, لابنتهما.., فمن, تشبه؟,

نشرت زوجة الممثل السوري لين برنجكجي صورة جديدة لابنتهما ساندي على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "انت القلب و الحب و العشق و من بعدك ولا حدا".

الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى تشبيه عينا ساندرا بعيني والدها، ومن بين التعليقات: "طالعة لابوّا"