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زوجة معتصم النهار تنشر صورة جديدة لابنتهما.. فمن تشبه؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت زوجة الممثل السوري لين برنجكجي صورة جديدة لابنتهما ساندي على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "انت القلب و الحب و العشق و من بعدك ولا حدا".



الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى تشبيه عينا ساندرا بعيني والدها، ومن بين التعليقات: "طالعة لابوّا"




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