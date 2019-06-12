تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-12 14:55:41 الأردن - والد يتسلم شهادة تخرج إبنته من كلية الطب بعد أيام من وفاتها بحادث طرق |  2019-06-12 14:55:51 حملة واسعة للشرطة في الناصرة - ضبط أسلحة وذخيرة واعتقال مشتبه بتشغيل محطة لبيع المخدرات |  2019-06-12 13:45:51 بعد انتظار 19 عاما - الزوجان جواد وفاطمة محاجنة من ام الفحم يرزقان بابنهما البكر سيف ليلة عيد الفطر |  2019-06-12 13:38:59 توما- سليمان: معركة نتنياهو عقائديّة أيضًا! |  2019-06-12 13:31:03 مفتي ماليزيا يدعو المسلمين لزيارة القدس |  2019-06-12 13:26:14 أول ” ديسكو حلال ” في جدة يثير الجدل !! |  2019-06-12 12:45:01 بطريقته الخاصة.. "واتساب" يبدأ حماية الصور الشخصية |  2019-06-12 12:45:11 ريانا "تلمح" لزواجها من حبيبها الملياردير السعودي سرا! |  2019-06-12 12:22:49 سارة نتنياهو توقع صفقة مع النيابة العامة - إعادة 45 الف شيكل لخزينة الدولة وتغريمها ب 10 الاف اخرى |  2019-06-12 12:12:45 المطران عطا الله حنا : نرفض ثقافة العنف والانتقام وجرائم القتل المنتشرة في مجتمعنا وندعو الى اوسع رقعة توعية |  2019-06-12 11:57:34 تمديد اعتقال شاب من اللد ب 8 أيام بشبهة الضلوع بجريمة قتل الشاب ثابت الباز |  2019-06-12 11:56:40 26 جريحاً في قصف استهدف مطار أبها السعودي |  2019-06-12 11:39:24 نفاد 52% من الأدوية التخصصية والمستهلكات الطبية بغزة |  2019-06-12 11:32:01 اصابة متوسطة اثر انقلاب سيارة على مدخل كفركنا |  2019-06-12 11:08:34 فيديو - اضرام النار بسيارة والقاء قنبلة في عرابة |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إضاءة المصابيح أثناء النوم تزيد وزن المرأة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت نتائج دراسة جديدة إن النساء اللاتي تتركن الإضاء الاصطناعية موقدة أثناء النوم لديهن ميل لاكتساب الوزن والبدانة أكثر من هؤلاء اللاتي تنمن في العتمة.

وأظهرت النتائج أن من تنام وشاشة التلفزيون أو المصابين مضاءة تزداد احتمالات اكتسابها 5 كغم زائدة بنسبة 17 بالمائة.


وتعتبر الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما" الطبية الأولى من نوعها التي تربط بين الإضاءة وزيادة الوزن والسُّمنة. وتوصلت النتائج إلى أن تقليل الإضاءة الاصطناعية قبل النوم، وإغلاق جميع مصادرها خلال الليل يساعد المرأة على ضبط الوزن، وعدم زيادته.


وتتضمن الإضاءة الاصطناعية شاشات التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى، إلى جانب أي ضوء كهربائي. ووجدت النتائج أن النساء اللاتي تنمن في غرف معتمة لديهن فرصة أكبر في عدم اكتساب وزن زائد.


وفسر الباحثون الصلة بين الضوء الاصطناعي وزيادة الوزن بالتأثير الذي يسببه الضوء وأشعة الشاشات الإلكترونية على الهرمونات.


واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 43 ألف امرأة أعمارهن بين 35 و74 عاماً، ولا تعملن في ورديات ليلية، وليس لديهن تاريخ مع أمراض القلب أو السرطان، وليس بينهن حوامل.




كلمات متعلقة

إضاءة, المصابيح, أثناء, النوم, تزيد, وزن, المرأة!,

تابعونــا

شاهدوا .. ملكة جمال الفلبين 2019 من أصول فلسطينية شاهدوا .. ملكة جمال الفلبين 2019 من أصول فلسطينية 2019-06-12 | 08:58:09

استطاعت فتاة فلبينية من أصول فلسطينية تدعى غازيني كريستيانا غانادوس أن تتوج بلقب...

لماذا ترتدي ملكة بريطانيا "دبوس الماس"في عيدها كل عام؟ لماذا ترتدي ملكة بريطانيا "دبوس الماس"في عيدها كل عام؟ 2019-06-11 | 13:39:02

تتمتع إليزابيث الثانية بإمكانية الوصول إلى بعض أكثر المجوهرات العالمية إثارة ضمن...

8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق 8 مليون دولار مهر !!! أغلى عقد زواج في تاريخ العراق 2019-06-11 | 11:32:30

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي العراقية أمس الإثنين بتداول وثيقة عقد قرآن صادرة من...

لهدف نبيل.. مئات النساء يسبحن عاريات! لهدف نبيل.. مئات النساء يسبحن عاريات! 2019-06-11 | 10:54:38

في خطوة جريئة ولافتة، تعرت حوالي 1.8 ألف امرأة في إيرلندا للمشاركة في سباق Strip and Dip...

لم يعجبها عطره.. فطلّقته! لم يعجبها عطره.. فطلّقته! 2019-06-10 | 15:49:42

تقدّمت سيدة مصرية أمام محكمة الأسرة في محافظة ​القاهرة​، بدعوى طلاق من زوجها بعد...

ممثلة لبنانية تزوجت في ايطاليا.. من هي؟ ممثلة لبنانية تزوجت في ايطاليا.. من هي؟ 2019-06-10 | 12:21:22

تزوّجت الممثلة اللبنانية لورا خباز، شقيقة الممثل اللبناني جورج خباز، من حبيبها...

طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات طالبة مصرية تنتحر بعد خلافها مع والدها بسبب الإمتحانات 2019-06-10 | 11:00:47

بعد حدوث مشاجرة بينها وبين والدها، إنتحرت طالبة مصرية، إذ كان الوالد يحاول...

حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب 2019-06-10 | 10:44:11

قالت المشعة الروسية، التي تسللت إلى أرضية الملعب، في المباراة النهائية لدوري...

اكسسوار برموز الازهار واللؤلؤ اكسسوار برموز الازهار واللؤلؤ 2019-06-10 | 10:13:06

ماركة المجوهرات العالمية "مجنوليا" تصمم مجموعة مجوهرات ناعمة بدمج رموز الأزهار...

أطعمة ينصح خبراء التغذية الصبايا بتناولها أطعمة ينصح خبراء التغذية الصبايا بتناولها 2019-06-10 | 10:04:33

ينصح خبراء التغذية البريطانيون النساء اللواتي يرغبن بالمحافظة على شبابهن ونضارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيت لحم اضراب شامل اليوم الشهيد استشهاد الجيش الاحتلال رصاصة القلب اصابة موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعاراتلينا مخول المركز الجماهيري طرعان قرية احتفال مشاركة واعسة ذا فويس عائلة خربوش تلتقي لقاء بعد 40 عاما شتات لبنان مخيم ابناء عمومه جورج غريب دهس شرطي الناصرة شقيقة تركه لائحة اتهام هدم بيت كفر قاسم انشاء قيد جرافات شرطة مدخل شمالي مدينة استنفار الاهالي اغلاق المنطقة ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة شاهدوا سقوط شجرة انفجار كبير اعمدة الكهرباء رهطالمقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان دهس فتى حوره دورية شرطة العائلى تتهم الشرطة فرار هرب سائق شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com