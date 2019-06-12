إضاءة, المصابيح, أثناء, النوم, تزيد, وزن, المرأة!,

قالت نتائج دراسة جديدة إن النساء اللاتي تتركن الإضاء الاصطناعية موقدة أثناء النوم لديهن ميل لاكتساب الوزن والبدانة أكثر من هؤلاء اللاتي تنمن في العتمة.

وأظهرت النتائج أن من تنام وشاشة التلفزيون أو المصابين مضاءة تزداد احتمالات اكتسابها 5 كغم زائدة بنسبة 17 بالمائة.وتعتبر الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما" الطبية الأولى من نوعها التي تربط بين الإضاءة وزيادة الوزن والسُّمنة. وتوصلت النتائج إلى أن تقليل الإضاءة الاصطناعية قبل النوم، وإغلاق جميع مصادرها خلال الليل يساعد المرأة على ضبط الوزن، وعدم زيادته.وتتضمن الإضاءة الاصطناعية شاشات التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى، إلى جانب أي ضوء كهربائي. ووجدت النتائج أن النساء اللاتي تنمن في غرف معتمة لديهن فرصة أكبر في عدم اكتساب وزن زائد.وفسر الباحثون الصلة بين الضوء الاصطناعي وزيادة الوزن بالتأثير الذي يسببه الضوء وأشعة الشاشات الإلكترونية على الهرمونات.واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 43 ألف امرأة أعمارهن بين 35 و74 عاماً، ولا تعملن في ورديات ليلية، وليس لديهن تاريخ مع أمراض القلب أو السرطان، وليس بينهن حوامل.